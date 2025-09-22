La Mesa Ejecutiva de primera división podría adelantar los partidos de la fecha 10 de los equipos que tengan futbolistas citados.

Uruguay clasificó al Mundial 2026 y tiene pactados cuatro amistosos para cerrar la actividad de 2025. En la fecha FIFA de octubre, enfrentará a República Dominicana y Uzbekistán en Malasia, el viernes 10 y el lunes 13, respectivamente.

Como el viaje es largo y la mayoría de los futbolistas juegan en otros continentes, se resolvió juntarse directamente en el país asiático sin que haya entrenamientos en el Complejo Celeste; de esta forma, los movimientos bajo las órdenes de Marcelo Bielsa comenzarán el lunes 6.

El entrenador rosarino ya emitió la lista de reservados del exterior; el plazo venció ayer. Para los futbolistas del medio local no es necesaria la reserva; si bien ningún club fue notificado por la citación oficial de jugadores, Kevin Amaro de Liverpool, Nahuel Herrera de Peñarol y Juan Cruz De los Santos de Nacional podrían ser parte de la nómina final.

La recta final del campeonato uruguayo con la disputa del Clausura está que arde, con todos los equipos jugándose los objetivos del año en las distintas luchas por el torneo corto, la clasificación a copas internacionales, la definición de la tabla anual y el descenso.

En ese sentido, nadie quiere perder jugadores importantes en partidos que pueden resultar claves. Si hay citados, no jugarán en la undécima fecha del Clausura. Desde la Mesa Ejecutiva de primera división habrá flexibilidad en la fijación de la décima etapa, adelantando los encuentros de los equipos implicados con futbolistas que tengan que estar el 6 de octubre en Malasia.

¿Qué partidos se perderían los citados por Marcelo Bielsa?

La Mesa Ejecutiva, por el momento, tiene fijado el torneo Clausura hasta la novena fecha, que va del viernes 26 al lunes 29 de setiembre. En la décima etapa, en la que se adelantarían encuentros, Peñarol recibe a Danubio, Nacional a Cerro Largo y Liverpool visita a River Plate. Entre esos equipos, ninguno disputa Copa Uruguay entre semana, por lo que hay libertad para la fijación.

Si hay citados del medio local, se perderán sí o sí la undécima fecha, que irá el 11 y 12 de octubre. Ahí Peñarol visitará a Miramar Misiones —seguramente en el Octavio Landoni de Durazno—, Nacional a Danubio en Jardines y Liverpool será locatario ante Racing.