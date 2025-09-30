Los uruguayos terminaron terceros en el campeonato del mundo que se disputó en Reino Unido.

El deporte uruguayo culminó un mes de setiembre espectacular, que incluyó la medalla de bronce de Julia Paternain en el Mundial de atletismo, el el oro de Felipe Klüver en el Mundial de remo y ahora el tercer lugar en el campeonato del mundo de regata en aguas oceánicas.

En dobles mixtos, la dupla uruguaya compuesta por Dominique Knüppel y Federico Waksman se subió al tercer lugar del podio en la ciudad de Cowes, ubicada en la isla de Wight, en Reino Unido.

En el Mundial participaron 22 equipos que representaron a 14 países diferentes. Para Uruguay es un logro histórico. La dupla, que compitió en el velero Sun Fast 30 de 9 metros, había clasificado a la final con un gran desempeño y terminó en el segundo lugar de su serie.

La regata final fue eterna: duró casi 28 horas. Fue de viento muy débil y, con las fuertes corrientes de la zona, la carrera se hizo técnica y fue complicada para la dupla uruguaya, que se sostuvo adelante hasta el final e ilusió con pelear por los primeros dos lugares. Por el poco viento reinante, la organización acortó el recorrido. Francia se llevó el oro e Inglaterra la plata.

Federico Waksman venía de ser cuarto en el Mundial 2024, mientras que Dominique Knüppel compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio. Con una carrera ascendente de los exponentes, la vela ilusiona al deporte uruguayo con una nueva medalla olímpica para Los Ángeles 2026.