Gonzalo Carneiro sería el acompañante en la ofensiva de Maximiliano Gómez; volverá Juan Cruz de los Santos a la convocatoria.

Nacional tiene el foco en el partido ante Liverpool, que será el sábado a las 18.30 en el Gran Parque Central. El tricolor está afianzado en la cima de la tabla anual y busca seguir de cerca en el Clausura, donde en la última fecha se puso a tres puntos de los líderes Peñarol y Cerro Largo.

Desde que terminó el encuentro con Plaza Colonia preocupa la lesión de Nicolás Diente López, que tiene su tobillo afectado por un esguince. Es muy complejo que pueda estar el próximo sábado, pese a que el jugador está haciendo todos los intentos junto con la sanidad. Si no llega para ir desde el arranque –lo más probable–, se intentará que pueda ocupar un lugar en el banco de suplentes.

En ese sentido, Pablo Peirano está entrenando alternativas, al menos en la oncena titular; Gonzalo Carneiro es el gran candidato a ir desde el arranque en la dupla ofensiva junto con Maximiliano Gómez, en lo que sería el único cambio para enfrentar al negriazul.

De confirmarse las pruebas de la semana, Nacional comenzará con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Christian Oliva, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro, Lucas Villalba; Carneiro y Gómez.

Vuelve Juan Cruz de los Santos

Juan Cruz de los Santos se perdió cuatro de los siete partidos que lleva el Torneo Clausura, no pudo estar ante Peñarol por quinta amarilla en la segunda fecha, y un desgarro en el aductor lo sacó de los encuentros ante River Plate, Racing y Plaza Colonia.

El jugador campeón del Mundial sub 20 de 2023 con Uruguay está entrenando a la par del plantel y se estima que integrará la nómina de convocados frente al negriazul. De los Santos lleva un gol –ante Progreso– y una asistencia –frente a Montevideo City Torque– desde que llegó a Nacional, donde acumula 247 minutos en tres cotejos.