En una fecha con un solo empate ganaron Defensor Sporting, Danubio, Boston River, Cerro Largo, Peñarol, Nacional y Progreso, que salió de zona de descenso directo.

Pasó la sexta fecha del Clausura sin cambios sustanciales. Peñarol sigue primero en el torneo corto con Boston River y Cerro Largo al acecho. Nacional los mira a todos desde arriba en la anual, donde tiene cuatro puntos de renta sobre el carbonero.

Defensor Sporting disfrutó su triunfo y la derrota de rivales directos para soñar con la pelea por ingresar a fase previa de Copa Libertadores, mientras que Progreso salió de la zona de descenso e ingresó Plaza Colonia.

Cosa de grandes, victorias de Peñarol y Nacional

Con más sufrimiento de lo debido, Peñarol venció 1-0 a Plaza Colonia en el Campeón del Siglo con solitario gol de Leonardo Fernández. Lucas Carrizo falló un penal para los del oeste a diez minutos del final. Con Brayan Cortés como figura en el primer tiempo y sin jugar bien, ganó el equipo de Diego Aguirre.

Distinta fue la tarde dominical de Nacional, que derrotó 3-0 a Racing en un trámite donde la diferencia pudo ser mayor de no ser por la actuación de Lautaro Amadé. Nicolás López anotó un doblete y Maximiliano Gómez el restante, con pase del Diente, que fue figura. El bolso cumplió su último partido sin público en las tribunas.

Ojo que se vienen

Peñarol es líder del Clausura pero, por el momento, sin una distancia tranquilizadora, tiene muchos rivales cerca y cualquier traspié lo puede complicar.

Boston River está firme, venció con claridad a River Plate por 2-0 en Florida con doblete de Agustín Albarracín. El sastre fue muy superior y debió liquidarlo antes, pero el darsenero tuvo un penal a falta de 20 minutos para el final donde Bruno Antúnez le tapó el remate a Rodrigo Pollero. No le sale nada a los del Prado, que, a falta de nueve fechas, están prácticamente condenados al descenso.

Cerro Largo madrugó el domingo para vencer de visitante 1-0 a Cerro con un golazo de Maximiliano Añasco; los locatarios se quedaron con diez a los 27 del primer tiempo por la inexplicable expulsión de Matías Ocampo.

Ganar y que los rivales directos no ganen

Defensor Sporting abrió la fecha con triunfo 1-0 sobre Juventud de Las Piedras el viernes de noche en el Franzini, Nicolás Wunsch anotó sobre la hora en un encuentro que terminó con bronca de los hinchas violetas con el entrenador Ignacio Ithurralde que tiró un beso a la tribuna cuando se consumó el triunfo.

Los de Punta Carretas se pusieron a uno de Liverpool y a cuatro de los pedrenses en la tabla del año, buscando los puestos de Copa Libertadores para 2026. Además, está a tres del carbonero en el Clausura.

Habían perdido todos los de abajo: Cerro, River y Plaza Colonia. Por tanto, el partido entre Progreso y Miramar Misiones tomaba ribetes de encuentro de la fecha. El que ganaba salía de zona de descenso, y ese fue el gaucho, que se quedó con un festejadísimo triunfo por 3-2.

Nicolás Fernández con un golazo al ángulo puso en ventaja a los tejanos pero tres minutos más tarde lo igualó Diego Núñez de cabeza. Por la vía del penal anotaron Ignacio Lemmo para el locatario y Sebastián da Silva en la visita en un primer tiempo de alto voltaje y muchos goles. Cuando el cebrita era más, Franco López puso el definitivo para Progreso tras una pelota que terminó muerta en el área.

El aurirrojo tejano, por el momento, salió de zona de descenso y, además, se puso a uno de Cerro. Miramar quedó complicado al perder con un rival directo.

Danubio volvió al triunfo y Liverpool lo empató al final

Danubio venció 2-0 a Wanderers en choque de necesitados que ya miran de reojo la tabla del descenso para 2026; Sebastián Fernández y Lucas Sanseviero rompieron un inicio tedioso. Luego de los goles, los franjeados fueron amplios dominadores del encuentro.

La fecha terminó con alto voltaje en el Parque Viera, donde Montevideo City Torque empató 1-1 con Liverpool. Fue un lindo encuentro entre dos equipos que eligen poner el balón a rodar para divertirse. Diogo Guzmán encontró la apertura para los celestes con complicidad con Sebastián Lentinelly, que no reaccionó bien a un remate lejano. En tiempo de descuentos y cuando los balones llovían al área, lo empató Renzo Machado de volea tras buena asistencia de Nahuel Soria. Tablas que no le sirven del todo a ninguno de los dos.

Descenso

.