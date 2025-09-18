David Terans ingresará en el equipo titular en lugar de Eric Remedi por lo que volverá el doble cinco de Ignacio Sosa y Jesús Trindade; además Emanuel Gularte irá desde el arranque.

Peñarol se apronta para jugar contra Juventud de Las Piedras el próximo domingo a las 18.30 en el Campeón del Siglo por la octava fecha del Clausura; el carbonero es líder del torneo corto junto a Cerro Largo. Además, en la anuale está a seis de Nacional y cinco arriba del pedrense que está tercero.

Para uno de los grandes encuentros del fin de semana, Diego Aguirre prepara variantes. La primera es el ingreso de Emanuel Gularte en lugar de Javier Méndez que llegó a la quinta amarilla frente a Liverpool, festejó el gol con vehemencia y se llevó el cartón que le impide participar de este encuentro.

En capilla está Leonardo Fernández con cuatro amarillas y deberá resguardarse ya que en la novena fecha el aurinegro jugará ante Cerro Largo, en principio en el Ubilla de la ciudad de Melo.

Cambio de estructura en el medio

Aguirre volverá al formato de la mitad de la cancha que tuvo en gran parte del año, con dos volantes de contención y tres por delante. David Terans ingresará por Eric Remedi para jugar por izquierda, pasando Diego García a la derecha.

De esta forma, el carbonero tiene el siguiente probable: Brayan Cortés; Pedro Milans, Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Diego García, Leonardo Fernández, David Terans; y Maximiliano Silvera.

Aguirre volvió a optar por la posibilidad de que Matías Arezzo ingrese desde el banco. Jaime Báez, que arribó ayer a Uruguay, entrena a la par de sus compañeros y estará a la órden en caso de que el entrenador quiera incluirlo en el banco de suplentes.