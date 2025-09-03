El volante de Tottenham habló en conferencia de prensa junto con Facundo Pellistri del partido que puede sellar la clasificación de Uruguay al próximo Mundial.

Mientras Marcelo Bielsa continúa delineando el equipo que enfrentará a Perú en Montevideo, los futbolistas seleccionados continúan hablando con la prensa en los espacios determinados por la organización. Hoy fue el turno de Rodrigo Bentancur y Facundo Pellistri, en la previa del encuentro de este jueves a las 20.30 por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. La selección precisa tan sólo un punto para asegurar su presencia en el máximo certamen.

El exfutbolista de Boca Juniors, actualmente en el Tottenham inglés, Rodrigo Bentancur es uno de los referentes del equipo de Bielsa y uno de los fieles representantes del proceso anterior, que ya ya quedan pocos jugadores. Señaló que van a “encarar como uno más de la Eliminatoria” el partido, a sabiendas de que con un punto el pueblo uruguayo festejará y se asegurará una nueva presencia en el torneo más esperado. Bentancur, que será titular, es una pieza fundamental y un referente de la nueva camada, a pesar de su juventud. “Es un partido importantísimo, y más con el plus de que si las cosas salen bien ya tenemos la clasificación al Mundial. Queremos disfrutar”, dijo. Agregó que el plantel llega en un buen momento: “La mayoría acaba de empezar la temporada. Estuvimos de vacaciones, se cargaron energías, y eso se siente a la hora de volver a la selección”.

Bielsa, que nuevamente estuvo en el tapete por su última conferencia de prensa, también tuvo una charla íntima con sus dirigidos y enfatizó en el rendimiento físico. Bentancur señaló al respecto: “Bielsa nos explicó con las estadísticas de todos los partidos”. Al mismo tiempo, declaró que “son momentos por los que un equipo pasa”. “Hubo muy buenos, en los que estuvimos muy bien físicamente, hemos encontrado los goles y defendido muy bien, y después tuvimos muchas ausencias, pero el grupo siempre se mantuvo muy bien”, agregó. Por otra parte, señaló que “Perú siempre ha sido durísimo; es más, de visita perdimos 1-0. Tienen una selección con muy buen pie”.

Facundo Pellistri, por su parte, dijo que “Uruguay siempre se caracterizó por el grupo”, algo que, según afirmó, aprendió de los más experimentados. Pellistri volvió a referirse al legado de la generación anterior, dirigida por Óscar Tabárez: “Siempre nos fueron enseñando los valores a todos los que íbamos entrando. El grupo en Uruguay es muy importante; Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Godín nos fueron enseñando muchas cosas, y al día de hoy sigue habiendo muchos referentes, como Rodrigo Bentancur, Nahitan Nández o Josema Giménez. Tratamos de empujar para el mismo lado todos juntos. Son los valores que tratamos de dar, y siempre buscamos llevar a Uruguay lo más alto posible”.

El entrenador peruano también habló del partido

El entrenador de la selección peruana, Óscar Ibánez, habló del partido que su selección, urgida y sin mucha chance matemática de clasificar: “La selección uruguaya está compuesta por jugadores de gran nivel. Es una selección importante en cuanto a nombres, que juega de forma muy vertical y que exige al máximo al rival”, dijo el entrenador, quien agregó que “nos va a llevar al máximo de nuestra exigencia y estamos trabajando para eso”.

Además, señaló las virtudes de Perú, que no ha tenido un juego sólido a lo largo del torneo y ha sido dirigido por más de un entrenador, entre ellos el uruguayo Jorge Fossati: “Vamos a tratar de aprovechar las virtudes de Perú, que son muchas: la asociación, el buen toque de balón, la llegada al área con mucha gente”. Agregó que llegaron el domingo a Montevideo y que armaron “una logística pensando en lo mejor para los jugadores. Recién ayer pudimos entrenar todos juntos, pero ya estar acá nos permitió hacer una sesión más de entrenamiento y evitar el cansancio del viaje”. El entrenador también agradeció a Peñarol, ya que Perú está preparando el partido en la ciudad deportiva Néstor Tito Gonçalves.