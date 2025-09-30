La organización canceló el evento por el estado de salud de Patricio Toledo, quien sufrió un infarto durante un partido homenaje a ídolos de Universidad Católica, equipo que iba a ser el rival del combinado uruguayo.

El próximo 12 de enero, en el estadio Claro Arena y en el marco de la fecha FIFA, una selección de la B iba a jugar un amistoso ante Universidad Católica en Chile, dirigida por Diego RusoPérez. En las últimas horas el encuentro fue suspendido.

Los cruzados adujeron razones de “fuerza mayor” para la cancelación del evento y confirmaron en un comunicado que la decisión fue consensuada con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Si bien no trascendió oficialmente, el motivo es el estado de salud del exgolero chileno Patricio Toledo, que sufrió un infarto en un partido homenaje con varios ídolos de Universidad Católica. El último parte médico informa que “el paciente muestra signos de una evolución favorable durante las últimas 24 horas”.

La semana pasada había existido una reunión entre Jorge Giordano, director de selecciones nacionales, con los clubes que iban a prestar a los futbolistas para este encuentro. Antes se había pactado por unanimidad suspender la fecha del torneo del segundo fin de semana de octubre.

Con la cancelación del encuentro amistoso, el torneo de la Segunda División Profesional seguirá su rumbo sin alteraciones, disputando una etapa cada fin de semana. Quedan cuatro fechas para la finalización de la fase regular, en la que se definirán los primeros dos ascensos y los dos descensos al amateurismo. Luego se disputarán los playoffs para obtener el tercer boleto a Primera División para 2026.

En la próxima fecha Albion tendrá la posibilidad de subir por tercer fin de semana consecutivo. Enfrentará a La Luz en partido, que todavía no tiene los detalles confirmados. Central Español también está en zona de ascenso directo, con 4 puntos de ventaja sobre Colón y 6 arriba de Atenas de San Carlos.