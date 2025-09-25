El partido será el domingo 12 de octubre y tendrá a Diego Pérez como entrenador; ese fin de semana no habrá actividad en el torneo de segunda división.

Faltan cinco fechas para terminar la fase regular de la segunda división profesional, que está que arde, con definiciones extremadamente parejas en varios sectores de la tabla, sobre todo el ingreso a playoffs, la lucha por el segundo ascenso y por evitar los descensos.

El próximo fin de semana habrá fecha y, con una serie de resultados, Albion puede sellar su retorno a primera división. Luego se jugará otra etapa entre el sábado 4 y el domingo 5 de octubre.

Vuelve la selección de la B

El domingo 12 de octubre habrá un amistoso entre Uruguay y Chile, aprovechando la fecha FIFA. El encuentro será en Santiago y el equipo estará a cargo de Diego Ruso Pérez, que en los próximos días dará la lista de citados.

Todas las instituciones se pusieron de acuerdo en frenar la actividad ese fin de semana priorizando este encuentro, que servirá a los equipos para mostrar jugadores ante un público que no suele verlos. Además, para los futbolistas, es una linda experiencia vestir la camiseta celeste.

En la lista, se priorizará a jugadores jóvenes con proyección y también se valorará la actualidad de los futbolistas en el actual campeonato. Esta jornada habrá una reunión entre Jorge Giordano, director de Selecciones Nacionales, y representantes de los 14 clubes para ultimar detalles de este partido especial.

De otro siglo

En el siglo pasado fue recurrente contar con seleccionados de la segunda división profesional. Las primeras selecciones uruguayas se formaron en la década del 40 para participar en partidos amistosos contra equipos o países extranjeros.

Tal fue el éxito y la costumbre de este tipo de planteles, que a mediados de la década del 60 se empezó a realizar la Copa América de selecciones de la B. Uruguay no participó en la primera edición, pero sí en varias de ellas.

La última selección de la segunda división fue en 2001, cuando un combinado celeste participó en la Copa Millenium, en India, donde Uruguay quedó en el primer lugar del grupo pero perdió 3-2 en tiempo suplementario ante Bosnia y Herzegovina en cuartos de final.