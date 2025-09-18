La etapa se abrirá con un partidazo por el descenso entre La Luz y Rampla Juniors; el líder, Albion, visitará a Colón y Central Español, que está en zona de ascenso, irá al Goyenola para enfrentar a Tacuarembó.

La Segunda División Profesional está al rojo vivo. Quedan seis fechas para el final de la temporada regular y hay definiciones que están muy apretadas. Los primeros dos de la fase regular ascienden directo, y el tercer boleto se define en playoffs entre quienes se ubiquen del tercer al sexto puesto; los últimos dos de la tabla de promedios bajan al amateurismo.

La fecha se abrirá el viernes con un partidazo entre La Luz –el peor de los que se salvan– y Rampla Juniors –el mejor de los que están en la zona roja–, en un claro encuentro de rivales directos por mantener la categoría. Comenzará a las 15.00 en el Parque Palermo y será televisado por VTV Plus. El equipo de Carlos Canobbio viene de vencer de visitante a Atenas de San Carlos, mientras que los picapiedras tienen las bajas de Joaquín Moreira y Tobías Correa, expulsados en el partido con Cerrito.

Sábado con tres partidos

La jornada sabatina se abrirá a las 15.30 con otro gran encuentro, entre Rentistas y Atenas, en el Complejo. Los dos están en zona de playoffs, en un lugar de la tabla en el que está todo muy apretado y ganar es absolutamente valioso.

Tacuarembó se juega un partido clave con Central Español en el Goyenola; el palermitano, que está en lugar de ascenso directo, visitará a su inmediato perseguidor, que está cuatro puntos abajo. Si bien los de Julio Fuentes no podrán retomar el lugar que durante buena parte de la temporada ostentaron, pueden acercarse para ponerle picante al cierre; para los montevideanos es una chance inmejorable de ganar y acariciar la vuelta a Primera.

Oriental de La Paz, que viene de ganar y busca puestos de playoffs, recibirá a Artigas a las 20.00 en el Palermo; los del norte vienen sumando asiduamente en su afán de mantener la categoría, saben que un día antes se enfrentan sus rivales directos y, si hay empate, los artiguenses pueden salir de la zona roja con una victoria.

El domingo juega el líder y el lunes se cierra la fecha

Albion visitará a Colón el domingo a las 16.00 en el Parque Palermo; se televisará por VTV. No será un cotejo fácil para el líder, ante un rival que está en zona de playoffs, es de los encuentros de mayor riesgo en lo que le queda en la recta final.

Más temprano, en el este, Deportivo Maldonado recibirá a Uruguay Montevideo a las 11.30 en el Domingo Burgueño Miguel; son dos equipos con mal presente, pero los fernandinos siguen con chances de meterse en la definición por el tercer ascenso.

El lunes a las 14.00, en la pantalla de VTV Plus, cerrarán la fecha dos históricos: Fénix y Cerrito. Para el albivioleta será la última chance de volver a la lucha por el ingreso a playoffs.

