El rojiverde jugará ante Minas Tenis y Boca Juniors en Buenos Aires mientras que el tricolor chocará con Obras Sanitarias y Flamengo en Río de Janeiro.

Se jugará la segunda fecha de la Basketball Champions League América (BCLA), que los equipos uruguayos afrontarán con distintas expectativas. Nacional viene invicto mientras que Aguada no obtuvo triunfos hasta el momento, los dos jugaron el triangular pasado como locatarios en el estadio 8 de Junio de Paysandú.

A Buenos Aires por la heroica

Aguada arrastra dos derrotas y será el primer equipo uruguayo en salir a escena en el segundo triangular de la BCLA. Esta noche, a las 22.10, habrá un partido clave para el futuro rojiverde, pese a que los de Germán Cortizas debutan mañana: Minas Tenis, de Brasil, va con Boca Juniors, de Argentina, en la Bombonerita.

Para el aguatero es importante un triunfo de los brasileños, que están invictos, para que se despeguen en el primer lugar y pelear mano a mano con los argentinos por el segundo cupo de clasificación a cuartos de final. Aguada, en tanto, jugará jueves y viernes, ambos días 21.10. Primero va con Minas Tenis y cerrará ante Boca Juniors en un juego clave.

Respecto de la primera etapa del torneo, habrá cambios en el plantel ya que no están el dominicano Miguel Simón y el venezolano David Cubillán. Se sumarán Santiago Pepo Vidal, que estaba lesionado, y Luis Santos, que se unió al equipo. Joaquín Osimani sigue lesionado y será baja.

Por el torneo doméstico, Aguada viene de un triunfo clave ante Biguá, el rojiverde necesita elevar la consistencia defensiva respecto a la Liga Uruguaya. Ofensivamente, será importante que Earl Clark se sume a la regularidad anotadora de Donald Sims y Luis Santos.

Nacional por sellar la clasificación

Nacional ganó los dos partidos, ante Obras Sanitarias y Flamengo. El equipo argentino está un escalón por abajo en cuanto a nivel, si el tricolor le gana en Río de Janeiro, clasificará a la siguiente fase. En caso de sacar dos triunfos, asegurará el primer lugar, la buena noticia respecto al locatario es que Shaquille Jhonson y Alexey Borges no participarán de este triangular por lesión. El tricolor debutará el domingo a las 19.10 contra Obras Sanitarias y el lunes, a la misma hora, irá con Flamengo.

El bolso tendrá la baja de Álvaro Peña respecto al primer triangular, aunque el colombiano había tenido poca participación. En el torneo local, el elenco de Álvaro Ponce viene de ganarle con comodidad a Welcome. James Feldaine llega con un esguince de tobillo, estará a la orden, pero no jugará en plenitud física.