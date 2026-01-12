El rojiverde le ganó a un rival directo para ingresar entre los seis de arriba, esta noche habrá dos partidos.

Aguada sufrió la quita de cuatro puntos en la Liga Uruguaya y está complicado para ingresar entre los seis de arriba al término de las dos rondas clasificatorias. Con la derrota a cuestas frente a Malvín en el primer partido del año, el encuentro de la noche dominical resultaba fundamental para el rojiverde ya que era ante otro rival directo. El equipo de Germán Cortizas se sacó un gran peso al vencer a Biguá 95-87.

El aguatero dominó el primer tiempo, pero el elenco de Villa Biarritz llegó a pasar en el tercer cuarto aprovechando las pérdidas del locatario. En pasajes de tensión, Aguada metió cuatro triples prácticamente consecutivos para volver a liderar con cierta comodidad, Donald Sims puso uno, Federico Pereira, dos y el dominicano Luis Santos sorprendió con el restante.

Sims la rompió toda con 27 puntos y 7 asistencias, Joaquín Rodríguez lo secundó con 18 unidades mientras que Santos puso 11 tantos y Pereiras 10. Deshone Hicks fue el mejor del perdedor, con 20 tantos.

Aguada salvó el primer partido pendiente y se puso a tres triunfos de los rivales que debe alcanzar.

Lunes con dos partidos por Liga Uruguaya

El calendario de la Liga Uruguaya se sigue poniendo al día con la disputa de partidos atrasados para que cada vez sean menos los asteriscos en la tabla de posiciones.

Habrá dos juegos. Esto se dio por la suspensión del choque entre Goes y Defensor Sporting pactado para el sábado, que no se pudo disputar por las inclemencias del tiempo. Será a las 20.15 en Plaza de las Misiones y sacará un pendiente de la fecha 12. Los objetivos son disímiles; el elenco que ahora dirige Marcelo Signorelli tiene urgencia de victorias para mantenerse a salvo en el descenso mientras que el fusionado intentará un nuevo triunfo para afianzarse entre los seis de arriba.

A las 21.15, Nacional y Welcome disputarán el partido pendiente de la decimotercera etapa. El favoritismo es claro para el tricolor ya que se enfrentan dos equipos que están en polos opuestos de la tabla. En el locatario no jugará James Feldaine, que arrastra un esguince de tobillo y se lo preservará para la Basketball Champions League Américas, por la que el bolso viajará a Río de Janeiro la próxima semana. En esta jornada, en su lugar, ingresará el panameño Ezequiel Bell que estaba entrenando con el plantel para el torneo internacional.

Tabla de posiciones

PG PP Pts. Peñarol* 14 2 26 Hebraica 10 5 25 Malvín* 10 5 23 Biguá 8 7 23 Nacional* 10 4 22 Urunday 7 8 22 Defensor Sp. 8 5 21 U. Atlética 6 9 21 Aguada** 9 5 19 Goes 3 11 17 Cordón* 2 13 15 Welcome 1 13 15