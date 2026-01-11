El sábado se suspendió el encuentro entre Goes y Defensor Sporting por las inclemencias del tiempo; habrá básquetbol casi todos los días de la semana para ponerse al día con encuentros atrasados.

Peñarol quedó como único puntero al vencer a Cordón de visitante completando la fecha 15 de la Liga Uruguaya. Más allá de que todos los equipos completaron esta jornada, hay muchos que deben partidos que quedaron pendientes del 2024 por la participación de Defensor Sporting en Liga Sudamericana, y de Aguada y Nacional en Basketball Champions Leagues Américas. Por tanto, entre domingo y martes habrá mucha actividad, serán días para quitar asteriscos e ir poniendo el torneo en orden.

Aguada recibirá a Biguá en partido pendiente de la fecha 12. Es un encuentro clave para los dos, sobre todo para el rojiverde que el jueves pasado perdió ante Malvín y con una nueva derrota podría quedar sin margen de error para clasificar entre los seis de arriba. El aguatero está sufriendo por la quita de cuatro puntos que sufrió en la temporada. El elenco de Villa Biarritz dio el batacazo frente a Hebraica y Macabi e intentará hilvanar victorias de visita para acercarse al objetivo primario.

El lunes, finalmente, habrá dos juegos. Esto se dio por la suspensión del choque entre Goes y Defensor Sporting pactado para el sábado, que no se pudo disputar por las inclemencias del tiempo. Será a las 20.15 en Plaza de las Misiones y también sacará un pendiente de la fecha 12. Los objetivos son disímiles; el elenco que ahora dirige Marcelo Signorelli tiene urgencia de victorias para mantenerse a salvo en el descenso, mientras que el fusionado intentará un nuevo triunfo para afianzarse entre los seis de arriba.

A las 21.15, Nacional y Welcome disputarán el partido pendiente de la decimotercera etapa. El favoritismo es claro para el tricolor ya que se enfrentan dos equipos que están en polos opuestos de la tabla. En el locatario, seguramente no juegue James Feldaine, ya que arrastra un esguince de tobillo y se lo preservará para la Basketball Champions League Américas, a donde el bolso viajará a Río de Janeiro la próxima semana.

Partidazo por la cima

El martes, en el inicio de la fecha 16, habrá un partidazo, entre Peñarol y Hebraica y Macabi, los dos primeros equipos de la tabla de posiciones. Va a las 21.15 en el Palacio.

La actividad seguirá el jueves con Goes-Malvín, Biguá-Urunday Universitario y Defensor Sporting-Unión Atlética -adelantado de la fecha 18-, mientras que el viernes habrá un juego clave por el descenso entre Welcome y Cordón.

Tabla de posiciones

PG PP Pts. Peñarol* 14 2 26 Hebraica 10 5 25 Malvín* 10 5 23 Nacional* 10 4 22 Biguá 8 6 22 Urunday 7 8 22 Defensor Sp. 8 5 21 U. Atlética 6 9 21 Aguada** 8 5 17 Goes 3 11 17 Cordón* 2 13 15 Welcome 1 13 15