No es sólo el primer título del año: el encuentro en el Centenario medirá temperaturas, definirá ánimos y reabrirá el debate en el fútbol uruguayo.

Se abre el telón oficial. La obra es la Supercopa Uruguaya 2026 que no aparece sólo como el primer trofeo del año: es un clásico, apenas dos meses después de la final de la Liga AUF 2025. No hay tiempo para revanchas, pero Nacional y Peñarol vuelven a verse las caras en un cruce que puede servir de termómetro emocional para el inicio de la temporada. Este domingo, estadio Centenario, a las 20.00. Hagan juego.

Para ganar la final

La definición del Campeonato Uruguayo permanece viva en la memoria colectiva, en todo lo que hacen o dejan de hacer Nacional y Peñarol cuando se tienen que enfrentar. Aquella vez se liquidó en el alargue con el gol que les dio el título a los tricolores. El desquite ya tiene nombre: Supercopa Uruguaya. Con muy poco margen de transición, pero con las aguas bastante movidas por el período de pases, ambos irán por un nuevo trofeo.

La Supercopa enfrenta al campeón uruguayo de la temporada anterior con el ganador del Torneo Intermedio. El Centenario será el marco ideal del primer clásico oficial del año, con hinchadas repartidas, planteles aún en construcción y entrenadores que, incluso en plena pretemporada, saben que este resultado pesa más de lo que suele admitirse. Lo que ocurra influirá en el ánimo de los vestuarios, en la tolerancia de las tribunas y en la lectura política y deportiva de cada proyecto.

El clásico en la historia de la Supercopa

Desde su creación en 2018, la Supercopa ha ido ganando peso hasta afirmarse como un título estable en el calendario oficial. El palmarés ayuda a explicar la relevancia de esta edición: Nacional y Liverpool lideran la tabla histórica con tres títulos cada uno, mientras que Peñarol acumula dos. Ningún otro equipo la ganó, si bien tres estuvieron en las finales: Wanderers, Plaza Colonia y Defensor Sporting. Para los tricolores, una nueva consagración significaría despegarse en la cima. Para los aurinegros, levantar la copa equivale a igualar a su rival tradicional y cortar una racha reciente adversa en finales.

El clásico ya ha tenido sus versiones anteriores en la corta historia de la copa: en 2018, Peñarol ganó la primera Supercopa al imponerse 3-1 en el Centenario; un año después Nacional se tomó revancha con un triunfo en los penales tras igualar 1-1, también en el máximo escenario del fútbol; sin ir más lejos, 2025 tuvo nuevamente al bolso como ganador, esta vez imponiéndose 2-1.

Ahora, en la previa, se repite que la Supercopa no define el año. Es cierto, de hecho. Sin embargo, nadie logra quitarle verdadera importancia, mucho menos con los rivales de turno. Si gana Nacional, el relato hablará de continuidad: un campeón que inicia el nuevo ciclo tal como cerró el anterior, levantando copas y afirmando una etapa. Si gana Peñarol, la historia será la del golpe necesario para dejar atrás la última herida y volver a tener protagonismo en las grandes definiciones.

Equipos en la cancha

Sistemas, posiciones, roles, nombres propios, especulaciones. La danza para encontrar la mejor oncena para una final no cesa prácticamente hasta el último instante. Por ahí Jadson Viera y Diego Aguirre ya tienen sus elegidos en la mente y hasta en el pizarrón, pero las cartas no se suelen mostrar hasta el último momento, mucho más tratándose de un clásico. Asimismo, no sería la primera vez que alguien se lesione a falta de unos suspiros para que empiece el show.

Nadie dudaría de que el panameño Luis Mejía será quien esté en el arco tricolor; tampoco cabrían dudas de que la dupla de zagueros estará compuesta por Sebastián Coates y el colombiano Julián Millán. Por ahí, donde Viera analizó más detalles fue en los laterales: en el derecho juegan la pulseada Emiliano Ancheta –de buenos clásicos en la definición del año pasado– y Juan de Dios Pintado –refuerzo tricolor que vino desde Argentina–, mientras que en el izquierdo Federico Bais, gurí de la cantera, parece ganarle el lugar al colombiano Juan Pablo Patiño. El tridente en la mitad de la cancha también sería el mismo que en el último clásico de 2025, con Luciano Boggio, Christian Oliva y Lucas Rodríguez repartiéndose la zona de volantes. Por delante de ellos, como enganche, jugaría libre Nicolás Diente López, mientras que la dupla ofensiva sería con Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro. No entrarían en el 11 titular ni Juan Cruz de los Santos ni Maximiliano Silvera.

Tomando como referencia la Supercopa 2025, los que pueden repetir en Nacional son Mejía, Coates, Millán, Oliva, Diente López y, si tienen minutos, Ancheta y Nicolás Rodríguez. Vale recordar que el año pasado el DT albo era Martín Lasarte.

Los experimentos de Aguirre no han sido menos, aunque tampoco parecía haber dudas de quién va a ser el golero: Sebastián Britos. El arquero, campeón con Liverpool en 2023, ocupará el arco donde no podrá estar Washington Aguerre, quien arrastra una sanción impuesta en el torneo colombiano, donde jugó el año pasado. En la defensa es donde el director técnico mirasol hizo más ensayos durante la semana, sobre todo porque la lesión de Maximiliano Olivera, estandarte y capitán, le dejó un hueco grande en el lateral izquierdo. Tan grande, que no parece tener un jugador idóneo para ese puesto y por eso se inclinaría por el argentino Franco Escobar, a quien trajo para jugar de lateral derecho. Con el cambio de banda de Escobar, y tras probar a Matías González –zaguero juvenil–, Aguirre parece volver a confiar en Emanuel Gularte para que ocupe ese sector. El experimentado defensa ya jugó de 4 en el clásico del Clausura 2025, en el que Peñarol se impuso 3-0 y Gularte hizo un gol. Con este movimiento, Nahuel Herrera y Lucas Ferreira –otra de las incorporaciones para esta temporada– conformarían la dupla de zagueros. Aguirre parece estar seguro con el doble 5, Jesús Trindade y Eric Remedi, aunque en la semana probó con Eduardo Darias en ese sector. El polifuncional volante ya está a la orden tras su larga recuperación y Aguirre confía mucho en él. Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández y el argentino Gastón Togni podrían ser los tres mediocampistas más adelantados, con Leo por el centro, Umpiérrez como extremo izquierdo y el argentino por la derecha, mientras que en el 9 estaría Matías Arezo, aunque ahí también estuvo moviéndose Facundo Batista.

Mirando un año atrás es llamativo ver cómo el plantel de Peñarol cambió tanto. Sólo Leo Fernández podría repetir titularidad, mientras que podrían tener minutos Darias, que aquella vez arrancó desde el vamos pero esta vez parece que no, y Herrera, por entonces un juvenil con proyección que fue suplente y no jugó.

La ley

En lo que respecta a la terna arbitral, Esteban Ostojich ha sido designado como el árbitro principal del encuentro. Estará acompañado en las bandas por Nicolás Tarán y Andrés Nievas, mientras que Esteban Guerra oficiará como cuarto árbitro. La cabina del VAR quedará bajo la responsabilidad de Leodán González, secundado por Richard Trinidad y Yimmy Álvarez.