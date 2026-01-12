Jean-Philippe Krasso, de Costa de Marfil, al término del partido ante Egipto, el 10 de enero en el Gran Estadio de Agadir, en Marruecos.

Senegal chocará con Egipto mientras que Marruecos, el local, enfrentará a Nigeria.

Se jugaron los cuartos de final de la Copa Africana y solamente quedan cuatro selecciones en busca del título. Los dos grandes candidatos: Egipto y Marruecos siguen en pie.

Los locatarios vencieron con solvencia por 2-0 a Camerún con tantos de Brahim Díaz e Ismael Saibari. La particularidad es que el encuentro solamente tuvo dos remates al arco y en ambos convirtieron los marroquíes.

Ahora Marruecos chocará ante Senegal, que le ganó, con lo justo, por 1-0 a Mali. Iliman Ndiaye, atacante del Everton, puso el único gol de la noche. Mali se quedó con uno menos con la expulsión de Yves Bissouma en el cierre del primer tiempo por doble amarilla, lo que complicó sus aspiraciones en el complemento.

El sábado mostró mejores encuentros; Nigeria, que se quedó sin Mundial 2026, dio la nota al vencer 2-0 a Argelia, que venía siendo de los mejores equipos del torneo. Victor Osimhen y Akor Adams convirtieron en 13 minutos fulgurantes de los nigerianos que anotaron ambos tantos en el inicio del segundo tiempo.

Egipto, en un partidazo, le ganó 3-2 a Costa de Marfil. Parecía una jornada tranquila para los egipcios con goles de Omar Marmoush y Ramy Rabia, pero un tanto en contra de Ahmed Aboul-Fotouh en el cierre del primer tiempo puso incertidumbre de cara a la segunda mitad. Mohamed Salah colocó el tercero, pero Guéla Doué volvió a descontar para darle dramatismo al epílogo.

Semifinales a la vista

Los dos partidos semifinales serán el próximo miércoles; a las 14.00 Senegal chocará ante Egipto y a las 17.00 Marruecos va con Nigeria. Los dos ganadores se enfrentarán en la final el próximo domingo a las 16.00, mientras que el sábado a las 13.00 se jugará el choque por el tercer puesto.

En Uruguay, todos los partidos se pueden ver de forma gratuita por Claro Sports en todas sus plataformas.