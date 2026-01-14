El próximo domingo se conocerá el campeón.

La Copa Africana de Naciones 2025-2026 llegó a su tramo final. Este miércoles se disputaron las dos semifinales, en las que Marruecos y Senegal ganaron y pasaron a la definición del próximo fin de semana en Rabat, Marruecos.

Marruecos por penales

Las selecciones de Marruecos y Nigeria fueron el partido de fondo de las semifinales. Los marroquíes, por ser locales, corrían con la responsabilidad y así se los hizo saber su gente, que llenó el estadio Moulay Abdellah, en Rabat. El partido fue parejo, estudiado, tan leído por las dos selecciones que terminaron neutralizándose y estuvieron lejos de los arcos.

Fue un 0-0 grande, primero en el tiempo reglamentario y luego en el alargue, donde se notó el desgaste físico de los dos combinados. Tal vez Marruecos, empujado por su hinchada, estuvo más cerca del arco nigeriano –si decimos estar cerca por insinuar–, pero no se puede decir que haya habido situaciones claras de gol.

Con todo así, fueron a los penales. Bono, el arquero marroquí –que ya había sido clave en el Mundial de Qatar, en el que llevó a su selección al partido por el tercer puesto–, paró dos penales y les dio la clasificación a los suyos. Marruecos irá por su segundo título, que se sumaría al conseguido en 1976.

Primero Senegal

La selección senegalesa volvió a demostrar que es una de las mejores de la Copa Africana de Naciones al imponerse 1-0 ante Egipto en la semifinal, en un partido cargado de historia reciente y figuras de peso: por un lado, Sadio Mané; por el otro, Mohamed Salah, excompañeros en las mejores horas del Liverpool inglés.

Senegal fue más. Asumió el protagonismo desde el inicio, manejó los tiempos del partido y prácticamente dejó a Egipto sin poder desarrollar su mejor juego: ni siquiera pudieron darle la redonda a Salah para que inventara algo. Tampoco fue un gran partido, más bien fue un encuentro cerrado, trabado, con pocas situaciones claras y una disputa constante en la mitad de la cancha.

El quiebre llegó en el tramo final, cuando Mané apareció a los 78 minutos para meter el único gol de la noche y sellar el pase a la final. El tanto fue el premio a la insistencia senegalesa y a su mayor ambición ofensiva en el complemento. Senegal volvió a imponerse en un cruce que ya es un clásico moderno del fútbol africano, y dejó en el camino a un rival con el que había definido la final de la edición anterior.

Este nuevo acceso a la definición confirma a Senegal como una de las potencias del fútbol africano en la última década. Campeón por primera vez en la CAN 2021 (disputada en 2022) tras vencer justamente a Egipto por penales, los leones de la Teranga también fueron subcampeones en 2002 y 2019.