En un clásico apasionante el resultado fue 1-1, hoy la celeste enfrentará a Paraguay en un juego clave por la clasificación.

Tras la victoria en el debut sobre Ecuador, Uruguay conservó el invicto al empatar 1-1 con Argentina en el marco de la tercera fecha del grupo A. Vale recordar que en la segunda los uruguayos tuvieron fecha libre.

El capitán Ignacio Salgues, aprovechando un rebote, puso la apertura para Uruguay a los tres minutos del partido. La albiceleste fue un aluvión en el primer tiempo, pero el golero Mathías Fernández bancó el temporal. Lucas Bolo colocó el empate sobre el final de la mitad inicial. El segundo tiempo fue parejo y emocionante; con la igualdad, los dos conservaron el invicto y quedaron en el segundo lugar de la tabla con cuatro unidades, solamente por detrás de Perú, que ya jugó tres encuentros. Los incaicos vencieron 5-1 a Ecuador en el otro partido de la jornada.

En esta jornada, Argentina enfrentará a Ecuador —eliminado— a las 17.00, mientras que en el juego de fondo, a las 19.30, Uruguay chocará ante Paraguay, el crédito locatario. Perú tendrá fecha libre. Los guaraníes tienen la ventaja de haber descansado en la jornada de ayer; si la celeste suma, dependerá de sí misma para la última fecha ante Perú.

Los dos mejores de cada grupo avanzan a las finales de la Copa América que se está desarrollando en la ciudad de Luque, Paraguay. El torneo comenzó el 24 de enero y se extenderá hasta el 1° de febrero. Todos los encuentros se están jugando en el COP Arena Óscar Harrison, con capacidad para 3.300 espectadores.

En el grupo B, sorprendentemente, lidera Venezuela con puntaje perfecto: 6 unidades en dos partidos disputados. Brasil y Colombia tienen 4 puntos, Chile 3 y cierra Bolivia con 0.

Todos los partidos de la Copa América de Futsal se pueden ver en Uruguay por DSports y la plataforma digital DGo por streaming.