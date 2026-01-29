La celeste venció 2-1 a Paraguay y quedó a un paso de la clasificación a semifinales; Christian Gaitán fue el héroe de la jornada con un tanto de arco a arco a dos minutos del final.

El destino ofrece mojones inolvidables, en el deporte y en la vida. Christian Gaitán viajó como golero suplente, pese a su experiencia, el jugador de 34 años estaba por atrás de Mathias Fernández en la consideración. El titular venía siendo una de las figuras de la celeste en la Copa América de Futsal pero se rompió los ligamentos cruzados en el empate frente a Argentina.

Gaitán fue el héroe en el triunfo ante Paraguay, además de atajar de forma magnífica, hizo el gol del triunfo a dos minutos del final, de arco a arco, ante el local, en el COP Arena Óscar Harrison que estaba colmado. A los paraguayos no le servía el empate, estaban yendo a buscar el triunfo, con su golero incluído. Gaitán contuvo el lanzamiento rival y rápidamente le pegó desde su área. La pelota ingresó y desató el grito celeste al conseguir una victoria fundamental.

Nicolás Martínez había colocado la apertura a los 5 minutos pero seis más tarde lo empató Javier Salas para el dueño de casa. Con el 2-1 final, la celeste mantuvo el invicto y sigue en el primer lugar del grupo junto a Argentina. Los guaraníes quedaron eliminados y deberán conformarse por la lucha por acceder al quinto puesto.

Los dos mejores de cada grupo acceden a semifinales y en esa lucha está Uruguay, que lidera con 7 puntos junto a la albiceleste. El enemigo es Perú que tiene 6 unidades y será el rival uruguayo hoy a las 17.00. El empate favorece a los de Gabriel De Simone para meterse entre los cuatro que pelearán por el título. A las 19.30 se cierra el grupo con el choque entre Argentina y Paraguay.

En el grupo B, sorprendentemente, el líder es Venezuela, que es el único con lugar asegurado en semifinales. Hoy tendrá la dura misión de enfrentar a Brasil que está segundo. En el hipotético caso que la vinotinto confirme la cima en su zona, a Uruguay le servirá el segundo lugar para evitar a los brasileños, el gran candidato a quedarse con el trofeo.

La celeste jugará con resultados vistos ya que los partidos del grupo B serán los primeros dos de la jornada que comienza a las 12.00. Los partidos se podrán ver por DSports en cable y streaming.