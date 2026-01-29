La final se disputará a las 20.00 en el Parque Viera, en caso de empate se definirá desde el punto del penal.

La Copa de la Liga comenzó con cierta resistencia pese a que no fue considerado un torneo oficial y tuvo ciertas reglas distintas a las competencias regulares. A medida que se fueron presentando los equipos y con las hinchadas colmando las tribunas, el certamen fue ganando en relevancia. Algunos equipos lo afrontaron con mayoría de titulares mientras que otros prefirieron colocar juveniles, aún así, se transformó en una idea que comenzó bien, aunque tiene margen considerable para la mejora.

La primera edición de la Copa de la Liga terminará esta noche, Boston River y Progreso se enfrentarán a las 20.00 en el Parque Viera. En principio el encuentro estaba pactado para el lunes pasado en Durazno, pero los equipos se pusieron de acuerdo en jugarlo en la capital y la Mesa Ejecutiva aceptó el pedido.

De todas formas, el estadio Octavio Silvestre Landoni no se quedará sin fútbol profesional, los tejanos se comprometieron a llevar a uno de los grandes al interior del país. Tras el sorteo del fixture es probable que los gauchos jueguen con Nacional en la tercera fecha del Apertura al sur del Río Negro.

Llegaron y quieren la copa

Tanto Boston River como Progreso jugaron la Copa de la Liga con futbolistas que van a ser parte activa de la temporada de primera división, y los juveniles que mecharon están entrenando en los planteles principales de ambos equipos.

Los de La Teja vencieron por penales a Defensor Sporting en el Parque Prandi de Colonia, luego le ganaron 1-0 a Juventud de Las Piedras en el Saroldi y, otra vez desde el punto, eliminaron a Nacional en el Centenario. Solamente recibió un gol el equipo de Leonel Rocco, que hizo dos de pelota parada.

El entrenador que fue campeón uruguayo en 1989 fue mutando la forma de encarar los encuentros. En el primero rotó nueve jugadores en el descanso y no hizo más movimientos, priorizando puramente lo físico. En los otros dos, repitió la oncena y fue colocando ajustes puntuales.

De no mediar complicaciones de último momento, el gaucho saldrá a la cancha con Andrés Mehring; Gianfranco Trasante, Hernán Carrozo, Federico Andueza, Ayrton Cougo; Adrián Colombino, Gonzalo Silva, Facundo De León, Fabricio Fernández, Joaquín Solleiro y Diego Sánchez.

Boston River mostró su mejor versión en el debut frente a Danubio, que jugó con muchos juveniles; Alexander González puso el único gol de esa noche veraniega en el Parque Viera. Luego, sumó empates ante Albion en el Charrúa y Peñarol en el Viera, ambos partidos los ganó por penales. Es un equipo con gol y jugadores de calidad en ofensiva que todavía no logró mostrar solidez atrás.

Bruno Antúnez; Rafael Haller, Mateo Rivero, Agustín Aguirre, Jairo Oneill; Lautaro Vázquez, Agustín Amado, Facundo Muñoa, Gastón Ramírez, Franco Pérez y Alexander González es el equipo probable para esta noche.

Bruno Sacarelo será el árbitro principal, acompañado en las líneas por Mathias Muníz y Alberto Píriz, Augusto Olmos será el cuarto. En este juego, como en todo el torneo, no habrá VAR.

Pese al predominante del rojo en ambas camisetas, está estipulado que los dos utilicen sus casacas tradicionales, Progreso acompañado de short y medias rojas y Boston River con short y medias negras.

Ambos equipos irán a la tribuna Tito Borjas, los parciales de Progreso ingresarán por la puerta 1 y los del sastre por la puerta 2. Las entradas cuestan $250 para socios y $350 generales. Las mismas se consiguen en Auf Tickets.

El partido será televisado por AUF TV, Directv -y su plataforma digital DGo-, Flow y algunos cables del interior.