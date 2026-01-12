Gary Silva, de Progreso, y Paul De Los Santos, de Defensor Sporting, el 11 de enero, durante el partido disputado en el Parque Prandi.

El pedrense goleó a Wanderers mientras que los tejanos se impusieron a Defensor Sporting por penales.

Comenzó la Copa de la Liga con dos partidos el domingo, luego de que se suspendiera el comienzo del sábado por inclemencias del tiempo.

El estreno fue a las 19.00 en el Parque Saroldi, con muchísima gente de Wanderers en la tribuna visitante; el bohemio chocó ante Juventud de Las Piedras. El pedrense será el primer equipo uruguayo en salir a escena en torneos internacionales, jugando fase tres de Copa Libertadores. Esa fue una de las causas por las que los canarios armaron la mejor oncena posible para sus posibilidades. Todo lo contrario pasó en el elenco del Prado, que salió a disputar el encuentro con totalidad de juveniles.

David Morosini, de Juventud de las Piedras, tras convertir el primer gol de su equipo. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Pese a que los dos recién están arrancando, hubo diferencias evidenciadas en el encuentro. El zaguero David Morosini, ingresando por el segundo palo en una pelota quieta, anotó el primer tanto de la historia de la Copa de la Liga. En el segundo tiempo, con varios cambios en ambas escuadras, aumentaron Mateo Izaguirre y Bruno Larregui para los dirigidos por Sebastián Méndez.

Pablo Suárez, de Wandreres, e Ignacio Mujica, de Juventud de las Piedras. Foto: Rodrigo Viera Amaral

La primera presentación de Juventud fue positiva, aunque tiene claro que tiene puestos para reforzar y que se le puede ir alguno de los futbolistas que vio acción; los casos de Larregui y Agustín Rodríguez son los de más posibilidades.

Progreso por penales

En el Prandi de Colonia, con muchos hinchas tejanos y violetas para la ocasión, se disputó el empate sin goles entre Progreso y Defensor Sporting. Si bien ambos tuvieron algunas bajas, tanto Leonel Rocco como Román Cuello colocaron futbolistas que serán moneda corriente en oncenas titulares durante el año.

Andrés Mehring, arquero de Progreso, tapa un penal. Foto: Ignacio Dotti

Para el complemento, el gaucho mantuvo la tendencia, mientras que los de Punta Carretas terminaron jugando con mayoría de juveniles. En el primer tiempo fue superior el aurirrojo, con arranque picante de Facundo De León por derecha y alguna aparición de Ayrton Cougo por izquierda. En el complemento mejoró Defensor, que tuvo varias claras en el cierre del tiempo regular; incluso la última del partido pegó en el horizontal.

En los penales, Andrés Mehring le tapó el último a Lautaro Navarro y el zaguero Sebastián Cardozo convirtió el suyo para darle la victoria a Progreso, que en cuartos de final chocará con Juventud de Las Piedras.