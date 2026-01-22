Peñarol enfrentará a Boston River el viernes en el Parque Viera en la segunda semifinal del primer torneo del año.

Peñarol abrió la semana con el triunfo 1-0 ante Racing, que lo depositó en la semifinal de la Copa de la Liga. El carbonero fue dirigido por Julio Mozzo, entrenador de tercera división, y jugó con un plantel repleto de juveniles, algo que se repetirá este viernes en el choque ante Boston River, que va a las 20.30 en el Parque Viera.

De los equipos que llegaron lejos, el aurinegro fue el que tomó el torneo como alternativa real, priorizando los encuentros internacionales en los que perdió por penales: frente a River Plate en el Campus y contra Colo-Colo en el estadio Centenario. En semifinales volverá a ser dirigido por Mozzo, y tendrá dentro del plantel a jugadores de tercera y cuarta división.

Boston River eliminó a Albion por penales el domingo pasado. El sastre está encarando estos partidos con una mezcla de titulares y suplentes, pensando en la competencia internacional y afianzando la idea de Israel Damonte. Evitando los jugadores que arrastren alguna molestia, colocará lo mejor que tiene a disposición.

¿Y si hay final clásica?

La final de la Copa de la Liga estaba pactada, originalmente, para el domingo 25 de enero. El calendario se fue atrasando y se trasladó al lunes 26, en caso de que no lleguen juntos Nacional y Peñarol. Si juegan los dos grandes, el título se definirá junto a la Supercopa, que será el 1° de febrero y tendrá título doble.

Hay otra propuesta que inició Flavio Perchman en medios de comunicación y que tanto Diego Aguirre como la directiva del carbonero ven con buenos ojos. La idea es jugar dos finales, como preliminar la de la Copa de la Liga, jugada con juveniles; y de fondo el choque por la Supercopa, con lo mejor de ambos equipos en la cancha.