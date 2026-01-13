La empresa de Francisco Casal tendrá hasta el 21 de enero para igualar la producción audiovisual.

En los últimos días el tema recurrente está en la forma de observar la Copa de la Liga. El monopolio de Tenfield durante más de 25 años marcaba una hegemonía sencilla de prender la televisión y sintonizar VTV. El primer torneo del año, que se está realizando por primera vez en la historia, quedó afuera de la licitación, que todavía no tiene sus contratos firmados.

La nueva fórmula cambiará la forma de ver el fútbol uruguayo para el período 2026-2029. Los derechos del cable se los quedó Directv mientras que el streaming lo tiene Tenfield, que todavía no comunicó la señal por la que va a emitir, aunque aparece FIX como el gran candidato.

La demora en los plazos está emparentada a un error que se dio en la asignación del bloque de producción audiovisual. En primera instancia, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) otorgó el bloque a La Corte. Tenfield tenía la posibilidad de igualar y lo hizo, pero en esa oferta no se había considerado que la propuesta era sin IVA.

El 31 de diciembre, sobre las 20.00, la AUF comunicó el error y le adjudicó el bloque a Directv, la mejor oferta inicial. Tenfield mantiene el derecho de igualación, pero ahora deberá ir a la baja: si quiere quedarse con la producción audiovisual del fútbol uruguayo, deberá perder, aproximadamente, 800.000 dólares más.

El error generó un retraso en la planificación inicial: ahora la empresa de Francisco Casal tiene hasta el 21 de enero para igualar.

Esperar para saber

Una vez que se resuelva la producción audiovisual de los derechos de televisación del fútbol uruguayo, quedará la fórmula completa de la nueva licitación. Ahí las empresas expondrán sus ofertas y los canales –de cable y streaming– por los que emitirán la competencia local, que comenzará la segunda semana de febrero.

La producción audiovisual de la Copa de la Liga está a cargo de AUF y se está emitiendo por Directv, por su plataforma digital DGo, por Flow y en 12 canales de televisión por cable del interior. Además, AUF TV ofrece una opción paga por encuentro o un paquete total por todo el torneo.