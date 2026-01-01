La Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer los resultados de la licitación por los derechos audiovisuales para el período 2026-2029, en un proceso histórico por su volumen económico y por el reparto de actores.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) oficializó este 31 de diciembre de 2025 los resultados del proceso competitivo para la explotación de los derechos audiovisuales del fútbol local durante el período 2026-2029. El comunicado, firmado por el presidente del organismo, Ignacio Alonso Labat, especifica las empresas adjudicatarias de cada bloque y lote, pero además incluye una rectificación vinculada a la adjudicación de la producción audiovisual, tras detectarse un error en la comparación de ofertas.

Según el boletín oficial publicado en redes sociales, las resoluciones fueron adoptadas en la sesión del Comité Ejecutivo del 30 de diciembre, con base en el informe final recibido.

La licitación confirmó un cambio en el ecosistema audiovisual del fútbol uruguayo, pero también dejó en evidencia la permanencia de viejas lógicas de poder. Aunque el proceso abrió el juego a nuevos actores –con la irrupción de DirecTV, Antel y consorcios internacionales–, Tenfield mantiene posiciones estratégicas, en particular en la producción comercial y en parte de los derechos, lo que le asegura cierta influencia sobre la explotación publicitaria y el flujo económico del sistema. El nuevo esquema no supone una ruptura total con el modelo anterior, sino una reconfiguración del reparto, donde la AUF gana centralidad como administradora de un negocio diversificado y de alto valor, mientras equilibra la entrada de competidores con la continuidad de un actor históricamente dominante.

Derechos comerciales: reparto

En el bloque 1, que se refiere a los derechos comerciales, el lote I le correspondió al consorcio que forman DirecTV y Torneos, lo que significa que ambas empresas trabajarán juntas en este proyecto. Dicho más claro, por DirecTV –y los cableoperadores que compren su señal– se emitirán por cable los partidos del fútbol uruguayo.

Por otro lado, Tenfield SA ganó los lotes II y IV. Con el II, en modo simplificado, Tenfield se quedó con los derechos para transmitir los partidos por streaming, señal que se consumirá por plataformas online y aplicaciones. El IV, por su parte, abarca los derechos de publicidad, patrocinios y merchandising vinculados a las transmisiones y a la marca de las competiciones profesionales organizadas por la AUF.

El lote III es el de los derechos de transmisión en el exterior y fue para el consorcio llamado Entretenimiento, grupo formado por Antel, Click Team SAS y Team Sports Media SAS.

El lote V, de derechos de transmisión para casas de apuestas, se lo llevó Media Pro Uruguay SAS, empresa que se dedica precisamente al rubro de la explotación de contenidos para casas de apuestas y otros negocios similares. Por otro lado, el VI, un lote no menor, porque es el que se encargará de las competiciones amateurs y la Copa AUF Uruguay, le correspondió al consorcio Flor, GMG, Consour.

Producción audiovisual: rectificación y nueva adjudicación

En el bloque 2, destinado a la producción audiovisual, la AUF resolvió la preadjudicación al consorcio conformado por DirecTV y Torneos, por lo que notificó a Tenfield sobre su derecho de igualación, tal como lo establece el pliego licitatorio.

El comunicado explica que la consultora encargada del proceso licitatorio encontró un error en la comparación de las dos mejores ofertas para ese bloque, donde en primera instancia ganó La Corte SA –y que luego, por derecho de igualación, se le había otorgado a Tenfield–. Según la AUF, el error se debió a que no se consideró correctamente el impuesto al valor agregado, lo que hizo que no se pudiera determinar con certeza el régimen tributario aplicable a la propuesta que inicialmente se había elegido.

Desde la AUF destacaron que esta rectificación sigue las reglas de control establecidas en el proceso de licitación. Todas las condiciones del pliego siguen siendo válidas, incluido el derecho de igualación. Lo que no comunicó la AUF es el nuevo monto por este apartado de la licitación y hasta cuándo corre el plazo para que Tenfield vuelva a igualar.

Por último, el bloque 3, que comprende la producción comercial, fue adjudicado a Tenfield, que se encargará de vender publicidad para los contenidos que se creen con los derechos comerciales. Esto incluye vender espacios para anuncios, encontrar patrocinadores y otros negocios relacionados con la señal oficial del fútbol uruguayo.