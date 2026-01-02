La Copa de la Liga AUF, la Serie Río de la Plata y la Copa Nacional de Selecciones desde el 10 de enero ocuparán pantallas y estadios en todo el país.

El volumen de fútbol que se concentrará en Uruguay durante enero no tiene antecedentes cercanos. Sólo en el plano del fútbol profesional de clubes se disputarán entre 37 y 38 partidos en poco más de dos semanas: 22 correspondientes a la Serie Río de la Plata, organizada por privados bajo lógica de evento, y 14 o 15 de la Copa de la Liga AUF, torneo oficial y obligatorio creado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para inaugurar –aunque aún no absoluta y formalmente, pues eso será después de la Supercopa Uruguaya del 1° de febrero– la temporada 2026. A ese número ya abultado se le suma, en paralelo, la Copa Nacional de Selecciones del Interior, que entre el 17 y el 31 de enero jugará 76 partidos –las primeras cinco fechas para casi todos–, con la participación de 35 selecciones distribuidas en al menos 35 ciudades y estadios diferentes.

La comparación es inevitable y dice más que cualquier adjetivo. Mientras el fútbol profesional concentra su actividad en un puñado de escenarios de Montevideo, Maldonado, Paysandú (casi en competencia con la blanca del Litoral Norte), y tal vez Colonia –si la AUF coloca algún partido allí que competiría también con la albiazul coloniense, con partidos superpuestos en días y horarios–, el torneo de selecciones despliega una geografía extensa y continua, apoyada en competencias regionales con un arraigo que excede largamente al calendario estival. El Litoral juega desde 1922, el Sur desde 1924, el Este desde 1927 y el Litoral Norte –de creación ya en este siglo– es anterior a la Serie Río de la Plata y a la Copa de la Liga AUF.

Enero, así, deja de ser apenas un mes de pretemporada cargado de amistosos y estrenos formales. Se convierte en un espacio de convivencia forzada entre modelos distintos de fútbol: el del evento privado que ocupa horarios; el del torneo oficial que surge para defender el valor de los derechos recientemente licitados; y el del campeonato de selecciones del interior, masivo, histórico y territorialmente extendido, que sigue disputándose con intensidad real, aunque muchas veces quede fuera del foco central de la acción global informativa y que propone agenda y consumo.

Los números –22, 15, 76– no hablan sólo de cantidad; revelan superposición, tensión por la atención y una distribución desigual del espacio futbolero. Enero no está lleno de partidos: está desbordado. Y en ese desborde se juegan, al mismo tiempo, el presente y el sentido del fútbol uruguayo.

Un torneo para defender lo vendido

Más allá del calendario, de los cruces y de la inevitable superposición de partidos en un enero saturado de fútbol, la aparición de la Copa de la Liga AUF responde a una razón más profunda, estructural y poco explicitada: la necesidad de defender el valor de lo que la propia AUF acaba de vender. Por primera vez en décadas, el máximo organismo del fútbol uruguayo enajenó por un período de cuatro años los derechos de imagen de sus competencias profesionales bajo un esquema de licitación abierta, con pautas claras, condiciones aceptadas por los oferentes y un paquete que incluye no sólo partidos, sino previsibilidad, volumen y exclusividad.

Ese movimiento, histórico en términos de gobernanza y de modelo de negocios, genera una consecuencia inmediata: la AUF queda obligada a custodiar aquello que comercializó. No sería razonable –ni jurídicamente sano, ni comercialmente prolijo– que, mientras un adjudicatario paga por explotar imágenes oficiales de las competencias profesionales en territorio uruguayo y con clubes uruguayos, terceros ajenos al sistema organicen eventos que, en los hechos, ofrecen un producto sustancialmente similar: partidos televisados, en los mismos estadios, con los mismos equipos, en las mismas fechas y dirigidos al mismo público.

La Serie Río de la Plata expone ese límite. No por ilegal, sino por conceptualmente incómoda. Se trata de un conjunto de partidos amistosos organizados por privados, con lógica televisiva propia y sin vínculo con el entramado competitivo local, que ocupa el mismo espacio simbólico y comercial que aquello que la AUF acaba de licitar. No compite por puntos, pero compite por horarios, por atención, por consumo audiovisual y, sobre todo, por la idea de qué es –y quién controla– el fútbol profesional uruguayo en enero.

En ese contexto, la creación de la Copa de la Liga AUF no aparece como un capricho ni como una innovación aislada, sino como una respuesta defensiva del sistema. Un campeonato oficial, obligatorio, organizado directamente por la AUF y disputado por los 16 clubes de Primera División garantiza varias cosas a la vez: que todos jueguen al menos un partido bajo el paraguas del contrato firmado, que esos encuentros formen parte del paquete vendido, que el volumen de partidos comprometido se cumpla y que la AUF no quede como una espectadora pasiva de un mes entero de fútbol profesional desarrollado en su propio territorio, pero por fuera de su órbita.

En otras palabras, la Copa de la Liga AUF no nace sólo para agregar partidos, ni siquiera para mejorar la preparación deportiva de los equipos o aprovechar el verano. Nace para blindar un activo. Para evitar que el mercado, con su lógica eficiente pero indiferente, reproduzca por fuera lo mismo que ya fue vendido por dentro. Para que no ocurra la paradoja de que la AUF licite su producto principal y, acto seguido, permita que otros lo exploten sin formar parte de ese acuerdo.

El nuevo torneo, con su carácter oficial y obligatorio, establece una frontera clara: el fútbol profesional uruguayo, en competencia y en imagen, tiene un dueño institucional. A partir de ahí, lo demás podrá coexistir, complementarse o convivir con tensiones.

El fútbol profesional de enero 2026 (37 partidos en 16 días)

Octavos de final de la Copa de la Liga AUF (cruces definidos; fecha, sede y hora a confirmar): Nacional-Deportivo Maldonado Peñarol-Central Español Liverpool-Albion Juventud-Wanderers Defensor Sporting-Progreso Boston River-Danubio Racing-Cerro Montevideo City Torque-Cerro Largo

Sábado 10

Copa de la Liga AUF | Octavos de final | Partido 1 (a definir) | a definir | a definir | a definir Copa de la Liga AUF | Octavos de final | Partido 2 (a definir) | a definir | a definir | a definir Serie Río de la Plata | — | Independiente de Avellaneda-Alianza Lima | Montevideo | Parque Viera | 21.00

Domingo 11 Serie Río de la Plata | — | River Plate (Argentina)-Millonarios de Bogotá | Montevideo | Centenario | 21.00 Copa de la Liga AUF | Octavos de final | Partido 3 (a definir) | a definir | a definir | a definir Copa de la Liga AUF | Octavos de final | Partido 4 (a definir) | a definir | a definir | a definir

Lunes 12 Serie Río de la Plata | — | Cerro Largo-Atlético Tucumán | Montevideo | Centenario | 21.00 Copa de la Liga AUF | Octavos de final | Nacional-Deportivo Maldonado | Maldonado | a definir | a definir Copa de la Liga AUF | Octavos de final | Partido 5 (a definir) | a definir | a definir | a definir

Martes 13 Serie Río de la Plata | — | Huracán (Argentina)-Cerro Porteño | Montevideo | Saroldi | 18.15 Serie Río de la Plata | — | Millonarios de Bogotá-Independiente de Avellaneda | Montevideo | Parque Viera | 21.00 Copa de la Liga AUF | Octavos de final | Peñarol-Central Español | Maldonado | a definir | a definir Copa de la Liga AUF | Octavos de final | Partido 6 (a definir) | a definir | a definir | a definir

Miércoles 14Serie Río de la Plata | — | Unión de Santa Fe-Alianza Lima | Montevideo | Saroldi | 18.15 Serie Río de la Plata | — | San Lorenzo de Almagro-Cúcuta (Colombia) | Montevideo | Franzini | 18.15 Copa de la Liga AUF | Octavos de final | Partido 7 (a definir) | a definir | a definir | a definir Copa de la Liga AUF | Octavos de final | Partido 8 (a definir) | a definir | a definir | a definir

Jueves 15 Serie Río de la Plata | — | Progreso-Atlético Tucumán | Montevideo | Saroldi | 18.15 Serie Río de la Plata | — | Olimpia-Colo-Colo | Montevideo | Franzini | 21.00

Viernes 16Serie Río de la Plata | — | Cúcuta (Colombia)-Huracán (Argentina) | Montevideo | Saroldi | 18.15 Serie Río de la Plata | — | Wanderers-Independiente de Avellaneda | Montevideo | Parque Viera | 21.00

Sábado 17 Serie Río de la Plata | — | Defensor Sporting-Unión de Santa Fe | Montevideo | Franzini | 18.00 Serie Río de la Plata | — | San Lorenzo de Almagro-Cerro Porteño | Montevideo | Parque Viera | 20.00 Serie Río de la Plata | — | Peñarol-River Plate (Argentina) | Maldonado | Campus | 22.00 Copa de la Liga AUF | Cuartos de final | Cuarto 1 (a definir) | a definir | a definir | a definir Copa de la Liga AUF | Cuartos de final | Cuarto 2 (a definir) | a definir | a definir | a definir

Domingo 18 Serie Río de la Plata | — | Juventud-Olimpia | Maldonado | Campus | 18.15 Serie Río de la Plata | — | Colo-Colo-Alianza Lima | Montevideo | Parque Viera | 21.00 Copa de la Liga AUF | Cuartos de final | Cuarto 3 (a definir) | a definir | a definir | a definir Copa de la Liga AUF | Cuartos de final | Cuarto 4 (a definir) | a definir | a definir | a definir

Lunes 19 Serie Río de la Plata | — | Racing-Universidad de Concepción | Montevideo | Franzini | 21.00

Martes 20 Serie Río de la Plata | — | Miramar Misiones-Colón de Santa Fe | Paysandú | Parque Artigas | 20.00 Serie Río de la Plata | — | Nacional-Deportes Concepción | Montevideo | Gran Parque Central | 22.00

Miércoles 21 Serie Río de la Plata | — | Peñarol-Colo-Colo | Montevideo | Centenario o Campeón del Siglo | 21.00 Copa de la Liga AUF | Semifinal | Semifinal 1 | a definir | a definir | 21.00

Jueves 22 Serie Río de la Plata | — | Wanderers-Universidad de Concepción | Montevideo | Parque Viera | 21.00 Copa de la Liga AUF | Semifinal | Semifinal 2 | a definir | a definir | 21.00

Viernes 23 Serie Río de la Plata | — | Paysandú-Colón de Santa Fe | Paysandú | Parque Artigas | 20.00 Serie Río de la Plata | — | Torque-Deportes Concepción | Montevideo | Charrúa | 22.00 Domingo 25 Copa de la Liga AUF | Final | Final Copa de la Liga AUF | a definir | a definir | 21.00

Lunes 26 Serie Río de la Plata | — | Paysandú-Miramar Misiones | Paysandú | Parque Artigas | 21.00.