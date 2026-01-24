La selección volvió a la cita mundialista ganando los dos encuentros donde salió como favorito.

Este sábado, en Asunción, se puso en marcha la última fecha del Campeonato Sur-Centroamericano de handball, que definió la clasificación de las cuatro mejores selecciones al Mundial de Alemania 2027. En el primer partido de la jornada, Uruguay le ganó a Perú por marcador de 36 a 17, y se ilusiona con viajar a la máxima competencia de la categoría. Además de Paraguay, la selección anfitriona de este torneo, participan de esta cuarta edición Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.

Argentina y Brasil, las dos selecciones más fuertes de la competencia, llegaron a esta última fecha ya clasificados al mundial tras haber ganado sus cuatro primeros partidos, y jugaron entre sí para definir al campeón, título que se quedó la albiceleste al vencer 26-25 en un partidazo.

Los otros cuatro participantes, entre ellos la celeste, se disputaron las dos plazas restantes. Como todos perdieron con Argentina y Brasil, los resultados en los cruces entre sí resultan determinantes para la clasificación al mundial. Chile arrancó el campeonato con una contundente victoria frente a Uruguay, 40-22, y después vencieron a Perú en la segunda fecha (40-18), por lo que con sus dos victorias la selección trasandina se posicionó tercera en la tabla.

Uruguay, después de arrancar perdiendo sus tres primeros partidos —ante Chile (22-40), Brasil (25-33) y Argentina (18-35) respectivamente— cambió la pisada y, este viernes, consiguió un valioso y obligatorio triunfo ante Paraguay por 30 a 24, para perfilarse como el cuarto clasificado al mundial de Alemania, que se llevará a cabo en enero de 2027. En la tarde de este sábado, abriendo la última jornada de competencia, la celeste cumplió con lo esperado y le ganó a Perú —la más débil del torneo, que perdió todos sus partidos—.

El duelo entre Chile y Paraguay definió todo. Los trasandinos ganaron 36-29 y se consolidaron en el tercer lugar de la tabla, permitiendo también la clasificación celeste que necesitaba una derrota de Paraguay.

Esta cuarta edición del Campeonato Sudamericano y Centroamericano de Handball tuvo campeón repetido. El torneo, realizado cada dos años desde 2020, tuvo a Argentina como campeona en su primera edición, en la que Uruguay obtuvo la medalla de bronce. En las siguientes dos ediciones, el podio se repitió: Brasil campeón, y Argentina y Chile después.