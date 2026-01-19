La celeste perdió 40-22 en un partido que los trasandinos dominaron de principio a fin.

Comenzó el Sudamericano de handball masculino de mayores en Paraguay. La celeste llegó al torneo con el objetivo de clasificar al Mundial de Alemania en 2027, según contaron los protagonistas a la diaria.

Al Mundial clasifican los cuatro mejores del torneo continental, donde jugarán todos contra todos entre los seis participantes: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

El comienzo para la celeste no fue bueno; cayó de forma contundente frente a Chile por 40-22. Los trasandinos manejaron el trámite desde el primer tiempo, del que se fueron con ventaja 22-15. En el segundo tiempo, la diferencia fue mayor para los chilenos que, además de su efectividad en ataque estacionado, hicieron pagar caro las pérdidas de balón de los uruguayos.

Sobre el final, el entrenador Héctor Sintas rotó el equipo. Ahí Chile estiró la diferencia para terminar cerca de duplicar a Uruguay en el resultado final.

La celeste enfrentará mañana a las 15.30 a Brasil en el segundo partido del torneo, el jueves chocará contra Argentina y cerrará viernes y sábado con dos partidos claves. Paraguay y Perú. El cotejo con los guaraníes es fundamental para la clasificación al Mundial, ya que, generalmente, los incaicos suelen estar por abajo en nivel. Uruguay ya le había ganado a Chile en otras ocasiones, pero esta vez quedó lejos.