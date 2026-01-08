El presidente de Peñarol reconoció los errores por los que el aurinegro no obtuvo el Campeonato Uruguayo, también habló de la conformación del plantel, la salida de Maximiliano Silvera a Nacional y las elecciones de fin de año.

Peñarol volvió a los entrenamientos el martes y comenzaron a hablar públicamente los principales actores del carbonero. El miércoles hubo una conferencia de prensa de Diego Aguirre y este mediodía salió a escena Ignacio Ruglio, quien recibió a los medios en el Campeón del Siglo.

El mandatario explicó su ausencia, durante la cual no hizo declaraciones públicas, que suelen ser frecuentes: “Este mes y pico sin hablar fue parte de procesar el dolor; suspendí mis vacaciones y no fui a ninguna fiesta. Sentía vergüenza de salir a la calle, fue lo que nos inculcó siempre el Tito Gonçalves”.

Ruglio fue autocrítico al referirse a la derrota en las finales del Campeonato Uruguayo: “Peñarol perdió el campeonato porque todos cometimos errores. Primero yo como presidente, después el técnico y también los jugadores. Los mismos que ganaron tres campeonatos en el año. Todos perdimos”.

Los días en silencio le permitieron al presidente carbonero planificar el nuevo año: “Desde que terminaron las finales me estoy preparando para este año, que va a ser muy duro porque es electoral. Va a ser convulsionado, estamos haciendo todo para que lo sea lo menos posible”.

Sobre las críticas recibidas por fijar la primera reunión de directiva en el este, dijo: “Lo del Consejo Directivo es tormenta con matracas. Es mentira que la oposición fue la única que no quería ir a Punta del Este. Yo quise ayudar, pero es año electoral y todo pesa. Estuvo divino y pasamos espectacular. Si alguno se enojó porque fue allá, lo lamento”.

Para cerrar el tema, dijo que tiene una decisión tomada sobre su futuro como directivo: “Mi función no es pensar en la reelección. Ya tengo decidido qué voy a hacer y todo mi entorno lo sabe, los compañeros de directiva también. No es el momento de comunicarlo públicamente”.

Las críticas en el período de pases

Ante las críticas sobre la falta de altas en el período de pases de Peñarol, Ruglio dijo: “En este club lo que vale lo pagamos, pero no vamos a fundirlo. Estamos ordenados y no por eso tenemos que tirar el dinero. El dirigente primero tiene que ganar, pero hay cosas que no lo valen; no importa mi ego. Hay clubes que cierran jugadores muy rápido, pero después deben 20 millones de dólares como si no pasara nada”.

Sobre los futbolistas que llegaron, agregó: “Diego Aguirre está contento con los cinco jugadores que llegaron, los quería a todos. Mi función es que nuestro director técnico esté tranquilo, prefiero que las altas sean buenas, aunque demoren un poco más en llegar”.

También ahondó en la elección de los refuerzos: “No existe que los jugadores buenos los trajo Aguirre y los malos Ruglio. Todos pasan por el técnico, que acierta y se equivoca como todos. Con Diego nos consultamos todo. Sigo agradeciendo día a día que haya aceptado venir al club. Si otro técnico perdía una final con Nacional, explotaba todo”. “Necesito que Diego esté tranquilo y también que no me lleve puesto con sus decisiones y que respete mi cargo”, agregó.

El tema candente en las últimas horas en filas carboneras es la renovación del préstamo por Matías Arezo, en lo que Peñarol ya logró el acuerdo con Gremio de Porto Alegre: “Me voy a encargar de no desoír a mi técnico y de cuidar a Mati, que se muere por jugar en Peñarol. Las cosas, con calma, llegan a buen puerto”.

Para cerrar el tema, fue elocuente: “Si faltan jugadores es porque estamos negociando. Sería bueno que la prensa nunca se entere de los nombres y que no haya filtraciones. Pero eso pasa desde que Peñarol es Peñarol. Cada vez que la prensa dice un nombre, se entrevera todo”.

Ruglio sobre Maximiliano Silvera: “Nosotros tenemos a los que quieren jugar en Peñarol”

Sobre la chance de que el delantero haya arreglado su vinculación a Nacional antes de las finales, dijo: “No podemos confirmar si Silvera firmó contrato antes de las finales o no. Si fue así, es una falta de respeto a sus compañeros y a la gente”.

Luego dijo de forma tajante: “No es ni la primera ni la última vez que un jugador pasa de Peñarol a Nacional. El que se pierde de jugar acá es Silvera. Nosotros tenemos a los que quieren jugar en Peñarol. Tema cerrado”.