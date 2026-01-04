La actividad retornará el miércoles, en una semana cargada de partidos; hubo muchos cambios de extranjeros y dos equipos tienen nuevo entrenador.

La Liga Uruguaya retomará la actividad el próximo miércoles, luego del parate por las fiestas. Los equipos aprovecharon para ajustar sus planteles con recambios de extranjeros y entrenadores.

En Goes, Marcelo Signorelli tomó el lugar de Nicolás Díaz, además, el extranjero Troy Cracknell llegó de recambio de Jahvari Josiah.

El equipo que movió más fichas, sin dudas, fue Cordón. Mario Andriolo asumió como entrenador luego que fuera cesado Agustín Esteve, pero también el albiceleste cortó a sus tres extranjeros, no seguirán Víctor Andrade, Admon Gilder Junior y a Bryce Beamers; Addison Spruill, Devon Higgs, Jordan O'Neal llegarán al albiceleste, que buscará permanecer en la máxima categoría. El nuevo director técnico deberá definir qué ficha nacional queda afuera para el ingreso de Mauricio Arregui: Pierino Rüsch, Luciano Planells, Facundo Medina, Tiago Leites o Emiliano González.

Malvín contrató a Darrell Davis, un escolta de 1,96 y 29 años, que tiene buen tiro y estaba jugando en Minas Tenis, de Brasil. Además, llegará Joshua Webster, de buen pasaje por Urunday Universitario la temporada pasada. Se fueron Jesús Cruz y Remy Abell.

En Welcome, que estaba jugando con un extranjero solo, se sumará Terrance Ferguson, jugador con 150 partidos en la NBA. Defensor Sporting, en tanto, contrató a Eden Ewing por Dion Wright. Dentro de los cambios, se sumó Urunday Universitario, aunque en este caso no será definitivo: Eric Buckner se incorporará por un mes, mientras Travis Daniels se recupera de su lesión en la rodilla.

La primera semana

En la primera semana se disputará una fecha completa y, además, se aprovechará para poner al día algunos partidos que quedaron pendientes en la primera fase. El miércoles habrá cuatro partidos, la mayoría de favoritismo reservado. El más abierto, a priori, es el cotejo en el que Nacional recibirá a Goes.

El resto de la jornada es con partidazos: Hebraica y Macabi, uno de los líderes, recibe a Biguá en el gimnasio de Larre Borges, Urunday Universitario va con Defensor Sporting, en choque de fusionados en El Prado, mientras que Malvín recibirá a Aguada en el gimnasio playero.

El jueves, en soledad, Unión Atlética recibirá a Welcome en un choque clave por la parte baja de la tabla de posiciones. El viernes, Peñarol caminará unas cuadras para visitar a Cordón, el carbonero es amplio favorito.

El sábado se pondrán al día encuentros atrasados: Aguada recibirá a Biguá y Goes a Defensor Sporting.

¿Dónde ver la Liga Uruguaya?

El cambio en los contratos de televisación del fútbol uruguayo trajo coletazos en otros sectores, por ejemplo, en el básquetbol. No está claro por dónde se emitirán los encuentros en los cableoperadores, donde dejaron de transmitirse las señales de VTV y VTV Plus.

Al momento, la única certeza es que serán transmitidos por Basketpass, una plataforma de streaming que tiene pago mensual y transmite todos los encuentros de la Liga Uruguaya.