El playero superó a Defensor Sporting, que cortó a uno de sus extranjeros, mientras que el macabeo sufrió para derrotar a Urunday Universitario; esta noche habrá dos partidos más.

El lunes por la noche se disputaron dos partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) con resultados que acercan a Hebraica y Macabi y Malvín al ingreso entre los seis mejores equipos que ya clasificarán a playoffs.

El macabeo sufrió para vencer a Urunday Universitario 90-85 en el gimnasio de Larre Borges. El elenco dirigido por Leonardo Zylbersztein logró su primer triunfo en 2026 y cortó la racha de dos derrotas en fila. Los hebreos ganaban por 16 a falta de 4.11, pero recibieron un parcial de 15-0 que le puso incertidumbre al final. Federico Haller, con cuatro libres consecutivos, fue importante para inclinar la balanza.

Jalen Canty con 20 unidades y 10 rebotes fue la figura, bien secundado por Gastón Semiglia, con 18. Eric Demers, con 24 puntos, fue el goleador en el estudioso, que tuvo la baja del extranjero Emmitt Holt.

Malvín consiguió su tercera victoria consecutiva: no perdió en lo que va de 2026. En esta oportunidad le ganó 85-76 a Defensor Sporting con un parcial de 12-0 en un pasaje del último cuarto, lo que resultó fundamental para quebrar el trámite. En ese lapso, fueron claves Octavio Medina y los extranjeros Joshua Webster y Darrell Davis. Más allá de lo ofensivo, el playero volvió a dar un paso adelante en defensa en el momento cumbre de la noche.

Nicolás Martínez, de gran primer tiempo, fue el goleador del ganador con 24 puntos, seguido por los 16 de Webster y los 11 que trajo desde el banco Dragan Zekovic, que no llegó al 100% desde lo físico. Facundo Terra sobresalió con 18 unidades en el perdedor.

Tras la derrota, la tercera en fila, Sporting decidió cortar al extranjero Eden Ewing y ya está en busca de su sustituto.

Malvín ante Defensor Sporting, el 19 de enero, en el Club Malvín. Foto: Martín Hernández Müller

Condimento de martes

El martes tendrá dos partidos por la LUB. A las 20.15 en el Palacio Peñarol, el local recibirá a Welcome. Por primera vez en la temporada podrá ir público aurinegro, aunque sólo habrá localidades habilitadas para socios del básquetbol y vitalicios.

El partido será entre el primero y el último de la tabla, por lo que el favoritismo es claro para los dirigidos por Leandro García Morales. En la visita se estrenará Reque Newsome como nuevo director técnico.

El segundo encuentro de la noche será a las 21.15 en Nuevo Malvín, donde Unión Atlética recibirá a Goes en un partidazo que va solamente con público locatario. El azulgrana ganó cuatro de los últimos cinco y su racha lo ilusiona en el ingreso entre los seis mejores. La visita intentará seguir alejándose del descenso.

Tabla de posiciones

PG PP Pts. Peñarol* 15 2 28 Hebraica 11 6 28 Malvín* 12 5 27 Biguá 9 7 25 Nacional* 11 4 24 Defensor Sp. 8 8 24 Urunday 7 10 24 U. Atlética 7 9 23 Aguada** 9 5 19 Goes 4 12 20 Cordón* 3 13 17 Welcome 1 14 17