Cordón le ganó a Welcome de visitante 86-73 en un enfrentamiento clave entre equipos que están en el fondo de la tabla. Si bien fue el tercer triunfo albiceleste en el torneo, la quita de dos puntos lo pone como si recién hubiera logrado su primera victoria.

Los dos tienen cuesta arriba la permanencia en Primera División, pero ganar el choque directo es importante como envión para comenzar a soñar. Los dirigidos por Mario Andriolo quebraron el trámite en el segundo cuarto, anotando 38 puntos. Devon Higgs con 28 unidades fue el mejor del encuentro, secundado por Addison Spruill, que colaboró con 20 tantos.

Tras la derrota, Ignacio Ortega renunció a la dirección técnica de Welcome, que se movió rápido y contrató a Reque Newsome, quien tendrá su primera experiencia como entrenador principal de mayores.

Newsome llegó como jugador extranjero a Olimpia y se quedó para siempre en Uruguay, se nacionalizó y fue parte de la selección uruguaya. Fue campeón en Malvín y jugó en varios equipos, entre ellos en la institución del Parque Rodó, donde ahora dirigirá.

Los seis lugares

Las dos primeras ruedas dividirán los equipos, los seis de arriba competirán para ubicarse de cara a playoffs, mientras que los seis de abajo tendrán intereses distintos: los dos mejores reclasifican a playoffs en tanto los dos últimos descienden.

En ese sentido, meterse rápido entre los seis mejores es asegurar el lugar en la definición del torneo por el título. Malvín le ganó a Goes de visitante y está invicto en 2026. Otro que sumó dos triunfos en el año es Biguá, mientras que Unión Atlética ganó cuatro de los últimos cinco y también se ilusiona.

En ese sentido, el que perdió pie fue Defensor Sporting, que hilvanó dos caídas en fila. Aguada arrastra una quita de cuatro puntos y afrontará la recta final sin margen de error.

Peñarol, Hebraica y Macabi y Nacional tendrán sus cupos, por lo que quedan tres lugares para el resto de los equipos mencionados.

Choques importantes en la semana

El lunes habrá dos juegos clave. En el gimnasio de Larre Borges a las 20.15, se enfrentarán Hebraica y Macabi y Urunday Universitario, en choque de equipos que todavía no ganaron este año. Una hora más tarde, en choque de rivales directos, Malvín recibirá a Defensor Sporting; si el playero gana quedará prácticamente adentro de los seis mejores.

El martes, a las 20.15, Peñarol recibirá a Welcome con la particularidad que podrá contar con público en su escenario por primera vez en la temporada. La dirigencia aurinegra decidió que solamente puedan ingresar los socios del básquet y los vitalicios de la institución.

El mismo día, pero a las 21.15, habrá un choque clave entre Unión Atlética y Goes en el gimnasio de Nuevo Malvín. Para los dirigidos por Gonzalo Fernández es un partido decisivo para seguir en crecimiento y soñando con ingresar a los seis de arriba.

El miércoles a las 21.15, Cordón recibirá a Aguada, que volvió de la Basketball Champions League Américas tras un triunfazo ante Boca Juniors que lo deja con vida en el grupo. Para el albiceleste, meter el batacazo sería clave para seguir escapando de la zona roja.

El viernes a las 20.15 Nacional y Biguá se pondrán al día en un partidazo que va en el Polideportivo tricolor, y en la noche del sábado, a las 21.15, Aguada recibirá a Defensor Sporting en otro juego pendiente.

Tabla de posiciones

PG PP Pts. Peñarol* 15 2 28 Hebraica 10 6 26 Malvín* 11 5 25 Biguá 9 7 25 Nacional* 11 4 24 Defensor Sp. 8 7 23 U. Atlética 7 9 23 Urunday 7 9 23 Aguada** 9 5 19 Goes 4 12 20 Cordón* 3 13 17 Welcome 1 14 17