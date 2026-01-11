Liverpool, Albion, Boston River y Wanderers incorporaron jugadores importantes para el fútbol doméstico.

Peñarol incorporó al argentino Gastón Togni, renovó el dilatado préstamo de Matías Arezo y sigue con movimientos tanto en partidas como en arribos. Espera, al menos, por otros dos extremos, con Nicolás Vallejo y Javier Ruiz como prioridades, y sumará uno o dos zagueros.

En la línea final perdió a Javier Méndez, quien continuará su carrera en Colo-Colo, luego de dos temporadas con la casaca aurinegra. El volante, que Diego Aguirre oficializó como defensor central, tenía contrato con la institución hasta diciembre de 2026, pero arregló su salida. Suma un nuevo país a su carrera; además de defender a Racing, Danubio y Peñarol en el ámbito local, jugó en Unión de Santa Fe, de Argentina; en Deportivo Independiente Medellín, de Colombia, y en América de Minas Gerais, de Brasil.

Peñarol se movió rápido y en la tarde del domingo anunció la contratación de Lucas Ferreira, zaguero que llegará desde Defensa y Justicia, cedido a préstamo por un año. Ferreira, de 25 años, surgió en Progreso y tuvo un paso por Danubio antes de pasar al fútbol argentino.

Incorporaciones conocidas

Liverpool repatrió a Facundo Barceló, delantero de 32 años formado en el negriazul y que desde 2016 no jugaba en la institución. Recorrió el continente jugando en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Ecuador.

Además, los de Belvedere están tras los pasos del argentino Sebastián Lomónaco, delantero argentino de 27 años, quien también puede desempeñarse de extremo derecho. Tiene contrato hasta junio con Gimnasia y Esgrima La Plata, viene de jugar a préstamo en Godoy Cruz y no sería tenido en cuenta en el elenco platense.

Wanderers, por su parte, repatrió a José Alberti, quien ya había tenido un pasaje por la institución en 2024 y luego se fue a Jeonnam Dragons, de Corea del Sur, donde tuvo continuidad: jugó 36 partidos, anotó 3 goles y dio 8 asistencias.

Boston River, en tanto, incorporó a dos González. Uno de ellos es Juan, golero que estaba en Atlético Tucumán y ya había estado en el sastre en 2024; nació en Ombúes de Lavalle y tiene 32 años. El otro es Yair, un argentino que juega de volante ofensivo y, pese a tener 23 años, ha tenido varios pases: jugó en La Calera, en Chile; en Argentinos Juniors y Deportivo Morón, en Argentina; y en Sud América, en el fútbol local.