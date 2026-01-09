Finalmente, el aurinegro concretó la continuidad de Matías Arezo y, al mismo tiempo, anunció la llegada del extremo argentino que llega a préstamo desde el Pachuca mexicano.

El nombre de Matías Arezo suena desde que debutó en Primera División con la camiseta de River Plate con tan sólo 15 años. Les hizo goles a todos y por eso todos lo querían. Sin embargo, su primer paso al salir del club que lo vio nacer fue el Granada de España. En el fútbol español fue escasa su titularidad y apenas concretó un gol con esa camiseta. Pero quizás el paso por el fútbol europeo lo haya empujado a crecer en otros aspectos.

Es así que Arezo llegó a Peñarol con una capa más de experiencia y profesionalismo. En su primer paso por el aurinegro consiguió la marca de 22 goles en 40 partidos, pero además le demostró a su gente el amor por los colores. Arezo se convirtió en uno de los preferidos de la hinchada de Peñarol. Sin embargo, y porque el fútbol es así, volvió al Granada, donde nunca tuvo la cabida necesaria para explotar. Fue con la camiseta de Gremio de Porto Alegre que el futbolista volvió a encontrarse con lo que mejor sabe hacer: goles. En España y en Brasil, siempre manifestó su deseo de volver.

Tras idas y vueltas, finalmente volvió a vestir la camiseta aurinegra en la segunda mitad de 2025. Jugó 24 partidos y marcó 12 goles. Tras quedarse sin el Campeonato Uruguayo, que quedó en manos de su tradicional rival, volvieron las conversaciones con Gremio para ir por la revancha en 2026.

Sin embargo, ante los regresos de Facundo Batista y Abel Hernández al club, el director técnico Diego Aguirre se vio en la necesidad de conseguir extremos. Esto determinó la demora en la confirmación de la continuidad de Arezo, pero finalmente hubo acuerdo y el futbolista seguirá en la institución mirasol. “Es un muy buen jugador, ni que hablar, pero estoy muy conforme con los dos jugadores que llegaron que fueron pedidos”, dijo Aguirre el pasado miércoles en una conferencia de prensa. El futbolista llega a préstamo desde Gremio por un año, con un cargo de 400.000 dólares y una opción de compra de 3.500.000 de dólares.

Togni, el extremo de Aguirre

Quizás un movimiento que terminó destrabando la situación de Arezo haya sido la incorporación del extremo tan pedido por Aguirre. Ante la situación incambiada al día de hoy de Nicolás Vallejo, el también argentino ex Liverpool actualmente en León de México, Peñarol fue a la carga por Gastón Togni y concretó su llegada este viernes.

Togni viene a préstamo desde el Pachuca mexicano, aunque su pase pertenece a Defensa y Justicia, con opción de compra para el carbonero. En Pachuca convirtió dos goles en 15 participaciones.

Su último partido fue el 24 de noviembre contra Juárez por la Liguilla del Torneo Apertura de la Liga MX. Formado en Independiente de Avellaneda, con el que ganó la Copa Sudamericana en 2017, fue a préstamo a Defensa y Justicia, que finalmente optó por comprarlo.

El jugador vistió la camiseta de la selección argentina sub 23 en 2020. En 2023 le hizo dos goles a Peñarol por la Copa Sudamericana, uno en el 4-1 de ida en Argentina y otro en el 3-0 en el Campeón del Siglo. El sábado se presentará en Los Aromos. Se suma a las cinco nuevas contrataciones aurinegras: Franco Escobar (Houston Dynamo de Estados Unidos), Washington Aguerre (DIM de Colombia), Abel Hernández (Liverpool), Facundo Batista (Atlético Nacional de Colombia) y Sebastián Britos (Universitario de Perú).