Entrenador y capitán de Nacional hablaron en conferencia de prensa, a días de la final de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol.

El domingo en el estadio Centenario se jugará la final de la Supercopa Uruguaya 2026, con Nacional y Peñarol reeditando el clásico de todas las horas. La expectativa es total: tras el inicio de la venta de las entradas, se llevan más de 25.000 localidades vendidas. Puertas adentro, cada club va ajustando detalles futbolísticos para llegar de la mejor manera.

Pero, además de todo, la previa del primer clásico del año está teniendo un enfoque especial más allá de la cancha: las repercusiones de la contratación de Maximiliano Silvera por parte de Nacional. El tema estuvo presente en la conferencia de prensa que dieron Jadson Viera y Sebastián Coates, técnico y capitán, respectivamente. Tanto uno como otro respaldaron a su nuevo compañero, a la vez que trataron de enfocarse en lo que creen más importante: lo exclusivamente deportivo.

Y dale con Maxi

El capitán Coates habló con un tono más de jugador a jugador. Fue consultado sobre los dichos del capitán de Peñarol, Maximiliano Olivera, y el zaguero respondió con su temple característico. “Hay que tener cuidado con lo que se dice y lo que se genera para afuera. Somos todos colegas y trabajadores. Cada uno toma su decisión y cada uno es libre de decir lo que quiera, pero me parece que, en cierta manera, nosotros tenemos que cuidar las declaraciones por la violencia que se puede generar con base en lo que se dice”, respondió Coates. Vale recordar que, entre otras consideraciones, Olivera había dicho —entrevistado por el streaming partidario Oro y Carbón TV— que si Silvera arregló su pase antes o durante las finales pasadas “sería una traición y una falta de respeto, más que de club a club, sino también a tus compañeros: te estás jugando la vida en esos partidos y estás hablando con el tradicional rival”.

Coates, además, comentó que en todo momento se puso “a disposición” de Silvera “por si necesitaba algo, y creo que lo tiene muy claro. Ha sido muy claro en la conferencia que dio en su presentación y las veces que le tocó hablar. Me parece que hay que darle foco a otro asunto, que es adentro de la cancha y a jugar. Está entrenando de la mejor manera y nos va a ayudar mucho”, cerró el capitán.

Viera, por su parte, fue más conciso: “Es un jugador muy profesional y tiene conciencia del lugar en el que quería estar”, comentó el DT, de alguna manera tratando de cerrar el tema y enfocándose en la cancha. A propósito, Viera subrayó que lo considera como delantero o mediapunta y que en esos puestos será donde lo utilice. “Siempre entrega todo para el equipo”, dijo y cerró el tema.

Para la cancha

Viera, antes de cerrar hablando de Maximiliano Silvera, dejó valiosos comentarios sobre cómo viene preparando el clásico de la final. “Estoy delineando el equipo para el fin de semana”, expresó para ser más claros. En esa línea, el entrenador señaló que tiene “bastante claro lo que voy a pretender para el partido” y que, más allá de lo que proponga el rival, están enfocándose “mucho en lo nuestro”. “Siempre les digo a los jugadores que lo más importante es la semana, y la semana está siendo buena. Eso es lo que me da tranquilidad”, comentó.

Coates, por su parte, habló de ilusión. “Jugar una final, y que sea clásica, es lindo para todo jugador”, comentó. “La vamos a preparar de la misma manera de siempre, trabajando y tratando de minimizar todos los detalles que definen los partidos, para que sean para nosotros”, complementó.

Consultado sobre qué espera del clásico, Coates indicó que cree algo “muy parecido a lo que ha sido siempre: muy disputado, quizás con mucha pierna fuerte por ser el primer partido del año. Los dos equipos vamos a intentar ganar y esperemos que sea un lindo espectáculo y que la gente lo disfrute. Que vayan con la mentalidad de disfrutar el partido y que no haya violencia”.