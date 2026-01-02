El futbolista empieza el sábado 3 de enero la pretemporada con el club de La Blanqueada. Además, fue presentado el ex Racing Tomás Verón Lupi y esperan hacer lo propio con el ex Defensor Juan de Dios Pintado.

Nacional hizo oficial la llegada de Maxi Silvera; en la jornada de este viernes firmó un contrato por tres años, el sábado 3 empieza la pretemporada con su nuevo club, que lo anunció en sus redes sociales. El domingo 1° de febrero Silvera podría tener su primer enfrentamiento contra Peñarol, por la Supercopa. El ex Peñarol se convierte así en uno más de la lista de los que jugaron en uno y otro, y además es de los pocos en pasar de un cuadro a otro de manera directa. En los últimos tiempos los casos de Leo Coelho y de Rúben Bentancurt quizás sean los más recordados. Pero en los viejos tiempos hubo figuras como Ildo Maneiro o el Vasco Óscar Aguirregaray, Luis Cubilla o la Guacha Alfonso Domínguez, y también Pablo Forlán, Juan Ramón Carrasco o el Lucho Romero.

Silvera inició su carrera en Cerrito. Su primer gol en primera lo hizo jugando en la C. Ascendieron a la B, y con la llegada de Ronal Marcenaro al club se potenció aún más el crecimiento del futbolista. Con Marcenaro no sólo conseguirían el ansiado ascenso a Primera División, sino que además Silvera sería el goleador de la categoría con 11 goles. En Primera también fue goleador, con 21 goles, superando, por ejemplo, a jugadores de la talla de Matías Arezo, Gonzalo Bergessio y Agustín Álvarez Martínez.

Antes de llegar a Peñarol jugó sin éxito en el Juárez FC de México, en Necaxa y finalmente en el Santos de Brasil. Pero en ninguno de los tres equipos pudo explotar su mejor versión. En Peñarol debutó en 2024 con un gol en un partido clásico por la Serie Río de la Plata en el estadio Centenario, un imponente gol de chilena que lo puso en el tapete. Ese año ganaría el Campeonato Uruguayo con el mirasol. También le convirtió al tricolor en el Parque Central por el Apertura 2025 y en el Clausura en el Campeón del Siglo. En Peñarol, en total convirtió 30 goles en casi 100 partidos.

Tomás Verón Lupi también es tricolor y esperan por Juan de Dios Pintado.

Nacional parece haber ganado la primera puja del año de las idas y vueltas de jugadores en el período de pases. Presentó también el día viernes de manera oficial a Tomás Verón Lupi. El argentino, que cuando la rompió en Racing también supo estar en la mira del tricolor, incluso del rival de siempre, viene de jugar en la Liga Suiza, donde perdió pisada en el equipo titular.

En el Grasshopper Club Zurich de la Liga Suiza, en su momento supieron jugar, entre otros, Horacio Chino Peralta y Richard Núñez; este último, además, dejó una marca al ser goleador y campeón dos temporadas seguidas de las cuatro que jugó. El argentino Verón Lupi disputó con la camiseta del Grasshopper tan sólo seis partidos. Su adaptación se vio opacada por una lesión muscular que lo terminó de marginar del equipo principal.

Tomás Verón Lupi nació en Quilmes, provincia de Buenos Aires, en el 2000. Con Quilmes Atlético Club llegó a Primera División y, tras un paso por Sacachispas, conquistó el ansiado regreso a la órbita máxima del fútbol argentino en 2021. Llegó a Racing en silencio. En el cervecero hizo 17 goles en casi 100 partidos disputados entre 2022 y 2024. Nacional cuenta también con Juan Cruz de los Santos, ex River, y los jugadores de la cantera Exequiel Mereles y Bruno Arady. Verón Lupi fue presentado en el club con un particular video que involucra al Guasón, personaje de Batman.

Por su parte, Juan de Dios Pintado también jugaría en Nacional. Ante la salida de Hayen Palacios, el colombiano que nunca terminó de conformar, el tricolor se afirmó en la búsqueda del ex Juventud de Las Piedras. Llegaría a préstamo por un año, con cargo y opción de compra; el club pedrense mantiene un 40% de su ficha, mientras que el 60% restante le corresponde a Gimnasia. Competirá el puesto con Emiliano Ancheta y Nicolás Rodríguez. En el lobo platense se ganó un lugar en el equipo y en la gente de Gimnasia. Antes, había jugado además en Goiás de Brasil, Godoy Cruz y Defensor Sporting.