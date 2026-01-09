No será en el Campus Domingo Burgueño Miguel de la capital fernandina como estaba previsto, explicó este viernes Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva de Primera División.

El estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, conocido como el Campus, no podrá recibir partidos como estaba estipulado en el calendario de la Copa de la Liga y de la Serie Río de la Plata; la explicación es que el terreno de juego está en pleno resembrado. Así lo confirmó Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva de Primera División, este viernes en La mañana del fútbol.

“La AUF había reservado el Campus para que jugaran los dos grandes, pero nos avisaron que no se podía jugar ahí. Tuvimos que buscar de apuro otro estadio para Nacional-Deportivo y no encontramos ninguno en el interior”, detalló.

Es así que tanto el partido por la Serie Río de la Plata entre River Plate de Argentina y Millonarios de Colombia como el encuentro entre Nacional y Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga se jugarán en el Parque Central. El partido entre millonarios, que significará el regreso de Marcelo Gallardo a La Blanqueada, será el próximo domingo a las 21.00. El Muñeco se retiró del fútbol profesional con la camiseta tricolor y al año siguiente hizo su estreno como director técnico desde la línea punteada del equipo albo. Otro detalle de este partido es que podría darse el debut del uruguayo Matías Viña, de reciente llegada al elenco de Núñez, procedente del multicampeón Flamengo.

El partido por octavos de final de la Copa de la Liga entre Nacional y Deportivo Maldonado también estaba fijado en el Campus y es otro de los encuentros que se trasladarán al escenario tricolor de la calle Carlos Anaya. El partido entre bolsos y fernandinos será el próximo martes a las 21.30.

Las entradas

Socios y socias, tanto de Nacional como de Deportivo Maldonado, como los de cada equipo de la Copa de la Liga, pagarán 250 pesos. Las entradas generales quedaron establecidas en $ 350 y se pueden obtener por AUF Tickets. El campeonato comienza este sábado 10 y termina el domingo 25 de enero, en caso de que no haya final clásica. Si los grandes llegan a la final, se definirá el título el domingo 1° de febrero junto con el de la Supercopa Uruguaya. Peñarol debutará ante Central Español, un día antes que Nacional, el próximo lunes a las 21.30 en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas.

Por su parte, las entradas para los partidos de la Serie Río de la Plata, la cual finalmente [Nacional no jugará] (https://ladiaria.com.uy/deporte/articulo/2026/1/nacional-perchman-confirmo-que-no-jugaran-frente-a-boca-juniors/), también están a la venta por Tickantel. Peñarol, que sí participará en el torneo, jugará el miércoles 21 a las 21.00 frente a Colo-Colo en el Centenario. Socios y socias aurinegras ingresarán gratis a las tribunas Ámsterdam y Olímpica, la Tribuna América tendrá un costo de $ 500. Las generales están $ 150, $ 300 y $ 600, respectivamente. Para los hinchas chilenos están a $ 600 e irán a la América.

La ley

El Colegio de Árbitros confirmó este jueves quiénes serán los jueces en los octavos de final de la Copa de la Liga AUF. El torneo comenzará este sábado 10 a las 21.30 con el partido entre Juventud y Wanderers en el Parque Saroldi. El encuentro será dirigido por Santiago Motta. El domingo jugarán Defensor Sporting y Progreso con el arbitraje de Kevin Fontes, y el próximo lunes habrá dos partidos: Boston River-Danubio con Pablo Silveira y Peñarol-Central Español con Andrés Martínez.

El martes jugarán Liverpool-Albion en el estadio Charrúa con el arbitraje de Juan Cianni, y Nacional-Deportivo Maldonado con Augusto Olmos. El miércoles Ruben Umpiérrez dirigirá Montevideo City Torque con Cerro Largo y Federico Arman hará lo propio con Racing-Cerro. En primera instancia no habrá VAR.