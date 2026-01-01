Central Español, Progreso, Cerro Largo, Deportivo Maldonado, Wanderers y Racing confirmaron contrataciones.

El mercado de pases se movió intensamente en la última semana de diciembre. El fin de año tampoco fue tranquilo: entre el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1º de enero varios equipos cerraron contrataciones. Todos arrancarán a entrenar en los primeros días de 2026; los más tempraneros lo harán el viernes 2 y otros el lunes 5.

Central Español, que había sumado a Axel Vargas, incorporó a Facundo Borges, delantero que proviene de Uruguay Montevideo. Mide 1,92, tiene 22 años, se formó en Danubio y Nacional y también jugó profesionalmente en Miramar Misiones.

Progreso confirmó a Federico Andueza en la zaga y a Facundo de León como puntero. Además, llegará Agustín Requena ante la salida de Nicolás Gentilio, que jugará en la B, en Huracán del Paso de la Arena. El gaucho será pionero en el arranque de los entrenamientos el viernes 2; está cerca de sumar a un defensa que ya jugó en el club y a un extremo extranjero.

Cerro Largo, que es de los equipos que hizo más incorporaciones, sumó a Diego Daguerre, delantero de las formativas de Nacional. Guillermo López, también formado en el tricolor, jugará en Deportivo Maldonado. Los fernandinos están próximos a cerrar contrato con Adrián Vila y Christian Tabó, desde Rampla Juniors.

Wanderers está haciendo intensos movimientos en el período de pases. Luciano Cosentino terminó el préstamo en Atlético Goianiense y retornó a la institución del Prado, que también sumó un gran anhelo: la contratación de Martín Campaña. También se sumó el español Sergio Oriol, que estaba en la tercera de Peñarol. Los dirigidos por Mathías Chiche Corujo tienen la difícil misión de zafar del descenso y están armando un plantel para lograrlo.

Tomás Habib, delantero argentino de 23 años, jugará en Racing. Llega desde Acasuso, donde convirtió 7 goles en 43 partidos.