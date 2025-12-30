Liverpool, Cerro Largo, Danubio, Wanderers, Central Español y Albion tuvieron novedades importantes en las últimas horas.

El mercado de pases del fútbol uruguayo tiene a los equipos grandes buscando los nombres más rutilantes, pero otros equipos también están incorporando nombres de valía en sus planteles.

Liverpool estaba muy quieto. El último campeón del Apertura perdió jugadores importantes como Sebastián Lentinelly, Nicolás Vallejo y Abel Hernández, además de su entrenador, Joaquín Papa, que continuará su carrera en Independiente del Valle, de Ecuador.

En las últimas horas, el negriazul selló la contratación de Ramiro Degregorio, extremo derecho argentino, de 22 años, que viene de Racing de Avellaneda. Llega a préstamo, con una opción de compra por el 80% del pase. La institución de Belvedere buscó un jugador parecido a Vallejo, quien cumplió con creces. Degregorio jugó 515 minutos en 2025 en la academia. También se puede desempeñar como puntero por la izquierda o como enganche.

Liverpool, que tendrá a Camilo Speranza como entrenador, sigue con la intención de renovar el contrato con Martín Rea y Martín Rabuñal, dos jugadores que fueron importantes en la última temporada. Además, tiene varias opciones para el puesto de golero.

En blanco y negro

En Danubio renovó contrato Camilo Mayada, algo que ya habían hecho Mauro Goicoechea, Leandro Sosa y Juan Millán. Es probable que también siga Diego Píriz.

El franjeado está a la espera de la decisión de Sebastián Papelito Fernández, quien está analizando su continuidad en el fútbol profesional; si sigue jugando, será con la franja negra en el pecho. Además, busca dos delanteros; un candidato es Rodrigo Pollero, a quien se le termina el contrato en River Plate.

Wanderers está metiendo un período de pases intenso, de acuerdo a sus necesidades, para afrontar la lucha por la permanencia en Primera División. Sumó a Mathías Corujo como entrenador y contrató a Fabricio Formiliano y Jonathan Urretaviscaya. Llegará Nicolás Chengue Olivera, que tenía contrato vigente con Progreso pero pagará la cláusula de rescisión para arribar al bohemio. Martín Campaña es la prioridad en el arco; ya hubo contactos entre dirigentes del elenco del Prado con sus pares de Peñarol. Además, busca un delantero de jerarquía y no se descarta que sea extranjero.

Acá y allá

Albion había acordado la llegada de José Pepe Álvarez y en las últimas horas sumó a otro ex Defensor Sporting: Francisco Ginella. El pionero podría perder a Maximiliano Burruzo a manos de River Plate, mientras que Diego Sánchez jugará en Progreso, por lo que se impone la llegada de un delantero. En su momento, al igual que Wanderers, había intentado traer a Hernán Barcos.

Cerro Largo concretó las renovaciones de Nicolás Bertocchi y Sebastián Assis, claves en el mediocampo de los conducidos por Danielo Núñez. Ante la baja de Gino Santilli, sumó a Pedro González, golero paraguayo de 26 años que llega desde Olimpia y en Uruguay había tenido un pasaje por Fénix. Axel Pandiani, volante proveniente de Miramar Misiones, también estará en el equipo.

Axel Vargas, zaguero central de 23 años, proveniente de Real Montevideo de la D, es la primera alta de Central Español. Es un jugador formado en Rentistas, que tuvo pasos por Racing, Uruguay Montevideo y Rocha.