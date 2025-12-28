Hinchas de Nacional y Peñarol durante la segunda final de la Liga AUF Uruguay 2025, el 30 de noviembre, en el Gran Parque Central.

En el carbonero se despidió Ignacio Sosa y llegará Abel Hernández; en el bolso la salida de Christian Oliva es inminente.

Con el día de los inocentes en la retina, las confirmaciones del mercado de pases son peligrosas y las fake news están a la orden del día. Cuando hay movimientos de jugadores, los primeros equipos en salir a escena son Nacional y Peñarol, incluso, muchas veces, se disputan la llegada del mismo jugador en clásicos de negocios, sin necesidad de una pelota, dos arcos y un poco de pasto.

En ese sentido, el que está entre manyas y tricolores es Baltasar Barcia, volante que pertenece a Independiente de Avellaneda, y que también puede jugar como puntero. Tiene 24 años, nació en Pando y se formó futbolísticamente en aquel Rentistas histórico que se coronó en el Apertura de la pandemia. Ahí lo compró la institución argentina, desde donde tuvo préstamos a Criciúma, de Brasil, y en 2024 a Boston River, donde hizo un gran año.

Barcia tiene un acuerdo de palabra con Peñarol y su futuro parecía de oro y carbón, pero en las últimas horas avanzó Nacional. Flavio Perchman, vicepresidente albo, lo conoce de su etapa en los bichos colorados, ya que era uno de los gerenciadores; además, Jadson Viera lo dirigió en el sastre. Son puntos a favor para que cambie de destino y llegue a La Blanqueada. Las próximas horas serán clave para determinar el final de la novela.

Peñarol: Abel Hernández va a estar, ¿qué pasa con Nicolás Vallejo?

El acuerdo por Abel Hernández está sellado hace un par de semanas, pero desde Peñarol no se quería hacer oficial hasta los primeros días de enero ya que el delantero tiene contrato con Liverpool hasta el 31 de diciembre. El pandense subió una foto junto a su familia y varios amigos en las fiestas, todos con camiseta aurinegra, y adelantó oficialmente lo que era un secreto a voces: tendrá su tercer pasaje por el carbonero. En sus periplos anteriores, jugó 34 partidos e hizo 15 goles.

Hernández se suma a Franco Escobar, Facundo Batista y Washington Aguerre como las cuatro altas confirmadas que tendrá Diego Aguirre para comenzar la temporada. La búsqueda directa está en un zaguero y, al menos, un puntero más.

En ese sentido, se esperará por Nicolás Vallejo, el argentino que la rompió toda en Liverpool y fue adquirido por el León, de México, que pertenece al Grupo Pachuca. Hay acuerdo de palabra para cederlo al mirasol, pero el entrenador Ignacio Ambriz quiere verlo durante dos semanas para decidir si lo presta o se lo queda. Además, hay acuerdo con Grêmio por el préstamo de Mathias Arezo, aunque el acuerdo final se sigue dilatando y todavía no es oficial.

El que se despidió fue Ignacio Sosa, que hace meses estaba vendido a Bragantino, de Brasil. “Cumplí mi sueño vistiendo esta camiseta. Defendí estos colores con el corazón y me voy agradecido para siempre”, escribió. El mismo comunicado lo cerró con un mensaje que abre las puertas al futuro: “Sé que en algún momento volveré para seguir luchando por lo que todos queremos”.

Nacional: Sebastián Coates oficializó que jugará un año más

El zaguero confirmó oficialmente que cumplirá su contrato y no se retirará de la práctica del fútbol profesional. Terminó con dolor en su rodilla, lo que generó dudas en su decisión, pero el descanso y el tiempo de repensar su futuro lo llevaron a quedarse en el tricolor, donde tiene vínculo hasta el 31 de diciembre de 2026.

El volante ofensivo Agustín Vera, el argentino Tomás Verón Lupi y el colombiano Jhon Guzmán van a jugar en Nacional. Está todo encaminado para la llegada de Maximiliano Silvera, pero no se harán anuncios hasta enero ya que tiene contrato vigente con Peñarol hasta el 31 de diciembre.

El tricolor busca un zaguero y un nombre que seduce es el de Renzo Giampaoli, defensa argentino que pertenece a Boca y ya estuvo en el fútbol uruguayo jugando en Defensor Sporting. Gimnasia y Esgrima de La Plata, equipo donde jugó el último año, lo pretende otra vez.