La clásica carrera por etapas que se corre en Semana de Carnaval se disputará del 15 al 22 de febrero.

Alguien dice “Rutas de América” y prácticamente al unísono empieza a sonar la clásica cancioncita con letra que –al menos su inicio y su estribillo– se sabe de memoria: “Camina alegre por las mañanas / la caravana multicolor”. Y si se escuchan esos acordes, es porque viene el pelotón: la carrera por etapas que organiza el Club Ciclista Fénix ya definió su hoja de ruta para su edición 2026, que será la número 54.

Rutas de América, una de las dos icónicas carreras por etapas que tiene el ciclismo uruguayo –cuya historia puede conocerse en el libro La bici–, tendrá la largada de bandera oficial en Fray Bentos el 15 de febrero y terminará ocho días después, el 22 de febrero, en Montevideo (ver recuadro).

Las ocho etapas unirán buena parte del litoral, sur y este del país. Para destacar será el comienzo: arrancará con una prueba de contrarreloj en la capital rionegrense. Luego, Mercedes, Santa Lucía, Minas, Rocha, La Paloma y Maldonado, previo al arribo a la capital del país, serán las otras ciudades que verán la bajada de la bandera a cuadros.

El último ganador de Rutas fue Ignacio Maldonado. El historial de máximos ganadores, por su parte, tiene a Matías Presa, Matías Médici, Carlos Alcántara y al gran Federico Moreira con tres victorias cada uno.