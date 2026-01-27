Tras el sorteo en la AUF, quedaron definidos algunos los detalles logísticos, como la localía administrativa del carbonero, y los precios de las entradas para la final en el Estadio Centenario.

El fútbol uruguayo se prepara para vivir su apertura del año. El próximo domingo, el Estadio Centenario será marco para una nueva edición del clásico entre Peñarol y Nacional, esta vez con un condimento especial: está en juego la Supercopa Uruguaya 2026, el primer título oficial de la temporada. Tras sorteo que se realizó este lunes en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), se conocen el horario del partido y los precios para las cuatro tribunas.

Detalles administrativos

Como es habitual, en la sede de la calle Guayabos se realizó el sorteo de las localías para la final. El azar determinó que Peñarol sea el equipo locatario en los papeles. Esto significa que el conjunto dirigido por Diego Aguirre ocupará el vestuario principal y su cuerpo técnico se ubicará en el banco de suplentes más cercano a la tribuna Ámsterdam.

En cuanto a la distribución de las parcialidades, la hinchada de Peñarol se ubicará en la Tribuna Ámsterdam, mientras que la parcialidad de Nacional tendrá disponible la Colombes. La seguridad, un tema clave en cada clásico, ha sido evaluada por la AUF con el Ministerio del Interior (MI). Por recomendación de las autoridades policiales, el encuentro comenzará a las 20.00, una decisión acertada para que los hinchas puedan entrar al estadio todavía con luz natural, facilitando los controles y el orden en las afueras del estadio. En las próximas horas las autoridades del MI y la Comisión de Seguridad de la AUF terminarán de delinear el operativo, que tendrá cientos de policias a la orden, cámaras de reconocimiento facial y un estricto control en las zonas de exclusión.

A la venta las entradas

Los precios de las localidades quedaron fijados. Los boletos para las cabeceras tendrán un costo de 750 pesos para el público general y un precio bonificado de 400 pesos para los socios de ambas instituciones. La venta comenzará este martes en la tiquetera de la AUF.

Para quienes prefieran la Olímpica, los valores ascienden a 1.100 (pesos las generales y 600 los socios. Es preciso destacar que, por motivos de seguridad, se volverá a implementar un pulmón de separación en esta tribuna para evitar incidentes entre las hinchadas. Finalmente, la América tendrá un costo de 1.400 pesos las generales y 740 pesos para socios. Además se estipuló que los menores de hasta 10 años inclusive tendrán libre acceso en todas las localidades.

¿Cómo llegan los grandes?

Más allá de lo administrativo, el foco está puesto en lo que suceda dentro del campo de juego. Ambos equipos vienen de intensas pretemporadas y atraviesan los últimos días para aceitar sus piezas.

En el tricolor, los de Jadson Viera llegan tras presentar oficialmente a su plantel 2026 ante su gente. El equipo de La Blanqueada podría pararse con Luis Mejía; Juan Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán y Federico Bais o Juan Pablo Patiño; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Juan Cruz de los Santos o Christian Oliva; Nicolás López, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez

Por el lado de Peñarol, Diego Aguirre encara este desafío con incorporaciones que han generado expectativa en su hinchada. Para el DT ganar la Supercopa significaría comenzar el año con la tranquilidad de un trofeo en la vitrina y el respaldo de la hinchada. En la cancha podría poner a Sebastián Britos; Matías González, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera o Lucas Ferreira, Franco Escobar; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Gastón Togni, y Matías Arezo.