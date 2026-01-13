También se confirmó que Sebastián Boselli jugará en Getafe y que Octavio Rivero pasó del Barcelona ecuatoriano a Universidad de Chile; Mauro Brasil jugará en el fútbol de Uzbekistán.

Pedro Milans jugará en Corinthians. El futbolista había salido en silencio de Peñarol, tras no haber renovado su contrato. Llegó desde Juventud de Las Piedras y estuvo casi cuatro temporadas en el aurinegro, camiseta con la que conquistó el Campeonato Uruguayo 2024, el Apertura 2023 y 2024, el Clausura 2024 y 2025, el Intermedio 2025 y la Copa AUF Uruguay 2025. Jugó un total de 127 partidos en el lateral derecho carbonero, 42 de ellos en la temporada 2025.

Milans jugará los próximos cuatro años en el equipo paulista. Será dirigido por el ex director técnico de la selección brasileña Dorival Júnior. Con el timão podría debutar en el Campeonato Paulista el 15 de enero. El 1º de febrero su equipo se medirá con Flamengo por la Supercopa de Brasil.

Por otra parte, Sebastián Boselli jugará en Getafe, por lo que abandonó la concentración de River Plate, en Uruguay, donde disputaba la Serie Río de la Plata. El zaguero formado en Defensor Sporting había sido transferido al millonario luego de ser Campeón del Mundo sub 20 con la selección uruguaya. En 2023 River pagó cerca 3,8 millones a Defensor por el 70% de su ficha. Jugó 14 partidos en River y fue cedido a Estudiantes de La Plata, donde jugó 27 encuentros. Incluso su cesión fue interrumpida a mediados de 2025, pero apenas jugó cinco partidos más. Con River Plate obtuvo la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones. Con el pincharrata consiguió la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones, título que también había logrado con los millonarios. El zaguero, que también era pretendido por Independiente, Racing y San Lorenzo, finalmente jugará en el Getafe de España, donde será compañero de Mauro Arambarri. El club español obtuvo el 50% de la ficha de Boselli a cambio de 1,5 millones de euros.

El olimareño Octavio Rivero, que una década atrás fue figura en Colo-Colo, jugará para Universidad de Chile, su clásico rival. Viene de marcar 25 tantos en 56 partidos en Barcelona de Guayaquil. Rivero debutó en Central Español luego de haberse formado en Defensor Sporting. Luego jugó en Rentistas y sus goles lo llevaron a emigrar. Primero fue a O’Higgins de Chile, luego a Whitecaps Vancouver, Colo-Colo, Atlas de México, tuvo un pasaje por Nacional, Santos Laguna, nuevamente en México, Unión La Calera y Unión Española, otra vez en Chile, y luego Racing y Defensor Sporting, antes de partir a Barcelona.

En otras transferencias al exterior, el delantero pandense Franco Rossi, ex Cerro Largo, será compañero de Federico Pereira y Bruno Méndez en el bicampeón de México, el Toluca de Antonio Mohamed. Con un paso por las formativas de River Plate argentino y Rentistas, Rossi jugó en Montevideo City Torque y Tacuarembó. En su última temporada en Cerro Largo convirtió diez goles en 38 partidos. Kevin Arévalo pasó de Montevideo City Torque al Akron de Rusia, Enzo Larrosa de Cerro a Independiente Medellín y Matías Cóccaro de Atlas a Newell’s Old Boys de Rosario. Quizás la más llamativa es la transferencia de Mauro Brasil: el ex Cerro Largo con pasaje en Peñarol, Cobreloa de Chile y Celaya de México será el primer futbolista uruguayo en la liga de Uzbekistán, donde jugará en Dinamo Samarcanda.