Champions League: Santiago Mouriño hizo un golazo en el triunfo de Villarreal

Este martes comenzó la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, instancia en la que participan 36 equipos y cada uno enfrenta a ocho rivales diferentes para sumar a una única tabla que definirá cuáles son los 24 que clasifican a la siguiente ronda eliminatoria (los primeros ocho irán directo a octavos, y del 9 al 24 jugarán playoffs de los que saldrán los ocho restantes).

Los celestes europeos

Santiago Mouriño fue el uruguayo más destacado en una jornada que tuvo nueve partidos. El ex Racing se lució con un golazo desde fuera del área, el segundo del triunfo 3-1 de Villarreal ante Napoli en el estadio de la Cerámica. El conjunto italiano no contó con Mathías Olivera, que quedó fuera de la convocatoria del técnico Massimiliano Allegri debido a la lesión que sufrió durante su gira por Asia con la selección uruguaya.

Mouriño, que desde su llegada al submarino amarillo se afianzó en la posición de lateral derecho –aunque originalmente jugó como zaguero central y en esa posición lo puso Diego Forlán en el amistoso reciente contra India–, ya había convertido un gol de cabeza en la primera fecha de la fase de liga, aunque en aquella jornada su equipo cayó frente a Borussia Dortmund. Ahora, el Villarreal que dirige Íñigo Pérez sumó sus primeros tres puntos y se entreveró en el grupo de los que ganaron uno de los dos partidos jugados.

Solamente tres de los 36 equipos ganaron los dos partidos de arranque. Sporting de Lisboa, en el que juegan Maximiliano Araújo y Rodrigo Zalazar, es uno de ellos, junto con otros poderosos y grandes candidatos al título: Barcelona y Arsenal.

Los leones verdiblancos, que en la primera fecha le habían ganado al Galatasaray de Lucas Torreira con un espectacular gol de tiro libre de Zalazar, ahora se impusieron de visita a Lens con goles del Luis Suárez colombiano y del italiano Issa Doumbia. Araújo fue titular y jugó los 90 minutos en el lateral izquierdo, una vez más como una pieza clave del equipo de Rui Borges, con un ida y vuelta constante. Zalazar se quedó fuera de la cita por una molestia muscular que sufrió después del partido por la liga portuguesa ante su anterior equipo, Braga, al que le hizo un gol.

Lucas Torreira completa la participación celeste de hoy. El volante fue titular y capitán de Galatasaray, que sufrió en el Rams Park de Estambul la visita de un implacable Barcelona. El equipo turco empezó ganando con un gol del ruso Aleksey Batrakov en el primer tiempo, pero los dirigidos por Hansi Flick, que tuvieron a un inspiradísimo Lamine Yamal y una exhibición de gran funcionamiento colectivo, lo dieron vuelta y siguieron de largo para imponerse 4-1 con goles de João Cancelo, Fermín López, Anthony Gordon y Karim Adeyemi. Torreira salió sustituido a los 80.

La fecha, que se completa este miércoles con otros nueve partidos, tuvo el triunfo de Arsenal 3-0 sobre Lille en Londres, mientras que Atlético de Madrid pisó fuerte y se impuso 2-0 a Manchester United. Además, el Sabah de Azerbaiyán venció por la mínima a Slavia Praga, el mismo resultado con el que Leipzig le ganó a PSV; el Viking de Noruega remó un partidazo y rescató un empate 3-3 en la hora con Bayern Múnich, y en otro partido cargado de goles, el Brujas belga sorprendió al Inter de Milán y le ganó 4-3 a domicilio en el San Siro.