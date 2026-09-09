Ronald Araújo, durante el partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Liverpool y el Atlético de Madrid en Anfield, Liverpool, Inglaterra, el 9 de septiembre.

La primera fecha de la fase de grupos de la Champions League empezó el martes con buen protagonismo de futbolistas uruguayos, y siguió este miércoles con más de lo mismo. Esto debe tener entusiasmado a Diego Forlán, que ya reservó a estos jugadores para la próxima gira asiática de la selección uruguaya.

Uno de los grandes destacados de la jornada de Champions fue Rodrigo Zalazar, quien en su debut en el torneo con la camiseta del Sporting de Lisboa cerró el difícil partido de su equipo ante el Galatasaray de Lucas Torreira: puso el 3-1, en el segundo tiempo, con un tiro libre excepcional. El conjunto turco ganaba desde los 5 minutos de partido, tras una jugada entreverada en la que se involucró Torreira de forma crucial. El relator de la transmisión televisiva le otorgó el gol al uruguayo, aunque el formulario oficial determinó que fue gol en contra del zaguero Gonçalo Inácio, en quien rebotó después de la disputa.

Galatasaray ganaba y dominaba, y Sporting tenía sus avances más prometedores siempre por la zurda, zona en la que conectaron Zalazar –que jugó a pierna cambiada por esa banda– y Maximiliano Araújo, lateral carrilero de gran despliegue y recorrido. Zalazar se la dio a Araújo para el centro que terminó en el empate en el primer tiempo. El colombiano Luis Suárez, de penal, anotó el segundo.

Ronald Araújo volvió a ser titular como lateral derecho por segundo partido consecutivo en el Liverpool dirigido por el vasco Andoni Iraola, que enfrentó en Anfield al Atlético de Madrid de Diego Simeone. El riverense se destacó por su desempeño defensivo y, aunque su presencia en el área rival fue ocasional o se limitó a las subidas en los córners, sobre el cierre del primer tiempo tuvo una incursión inspirada y exquisita, en la que limpió una jugada que se había ensuciado y asistió, de taco, al húngaro Dominik Szoboszlai, quien, por su parte, definió notable para empatar el partido.

El colchonero se había puesto en ventaja sobre los 17 de la primera parte con un gol de Marcos Llorente luego de una linda asistencia de Julián Álvarez, que volvió a ser titular después del conflicto por su posible salida a Barcelona. Liverpool ganó 2-1, con un golazo de Alexis Mac Allister en el arranque del complemento.

En cuanto a presencia uruguaya, se suma la de Mathías Olivera, que fue titular y jugó todo el partido en Napoli, que perdió en su casa por la mínima ante el campeón defensor del título, Arsenal, con gol del noruego Martin Odegaard.

Los otros resultados de la jornada fueron goleadas: Barcelona superó 5-1 a Feyenoord en el Camp Nou y Paris Saint-Germain le ganó 6-1 a Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes.