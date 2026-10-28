Conferencia de prensa: Diego Aguirre ya piensa en la definición del Clausura

Diego Aguirre, quien hace unos días, y a raíz de la dura derrota frente a Liverpool por el Clausura, dedicó una conferencia de prensa a destacar las ganas y el optimismo del equipo de cara a la definición del campeonato, habló en términos similares tras la derrota frente a Montevideo City Torque que le valió la eliminación de la Copa AUF Uruguay.

“Cuando hacés 11 cambios de un partido al otro está el riesgo de que las cosas no salgan”, comenzó diciendo el entrenador carbonero, que aseguró que no se trataba de una excusa “pero no priorizamos esta copa”.

Aguirre reveló que demoró unos minutos en llegar a la sala de prensa porque estuvo reunido con el plantel. “Obviamente, teníamos la expectativa de también pelear esta copa, pero estuvimos charlando y mirando para adelante, sabiendo que lo más importante es lo que viene”, dijo, y agregó que “para eso tenemos que comprometernos a sacar partido a partido, porque estamos en el final y, a pesar del momento jodido, tenemos que ganar el próximo partido”.

“Estamos trabajando mucho para que el equipo vuelva a darnos las alegrías del triunfo. Hay tres días para un juego muy importante con Wanderers, el sábado; hay que ganarlo y focalizarnos positivamente en lo que queda y pelear por este primer puesto que hoy tenemos en la tabla anual, que es de donde nos tenemos que agarrar para visualizarnos en las finales”, dijo, enfocado en el futuro próximo.

Respecto del próximo partido frente a Wanderers, que jugará el sábado en el Campeón del Siglo, Aguirre subrayó que los que van a jugar no son los mismos que protagonizaron la derrota frente a Torque y que con ese equipo de titulares ha trabajado muy bien pensando en el duelo del Clausura. “Veremos, una vez más, en la cancha si estamos a la altura para pelear el campeonato”, definió.

“El hincha siempre tiene razón”, dijo al referirse a las críticas que recibe por su labor como entrenador, para ahondar luego en que “es un momento difícil, el hincha está sufriendo igual que nosotros, no creo que más; de la misma forma que me bancaban con aplausos, yo entiendo que haya críticas, así que con el hincha está todo bien, agradecimiento siempre”. “Ojalá podamos darle una alegría a fin de año”, expresó.

“Hay muchísimo margen para mejorar”, aseguró, por último. “Claramente, nosotros tenemos que mostrar una mejoría para ilusionarnos, no va a pasar solamente porque tenemos la camiseta amarilla y negra, que si bien tiene su peso, somos nosotros los que tenemos que fortalecernos como grupo para ir por el objetivo. Así como es un momento difícil, no creo que nadie, ni uno solo de ustedes, se anime a descartarnos, y mucho menos nosotros”, cerró.