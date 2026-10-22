Copa Uruguay: se definieron los detalles de los cruces de octavos de final

El 28 de octubre comenzará la definición de la fase en la que se cruzan los equipos profesionales con los amateurs.

El cuadro de octavos de final de la Copa AUF Uruguay ya tiene 15 de sus 16 equipos definidos. Esta semana que pasó Liverpool y Porongos se sumaron a la lista tras ganar sus llaves de dieciseisavos. Solo falta conocer al último clasificado, que saldrá del cruce entre Peñarol y Montevideo City Torque en el Campeón del Siglo el miércoles 28. El ganador visitará a Libertad de San Carlos, actual campeón del interior.

Esta fase trae como novedad que los ocho clubes amateurs serán locales ante los ocho profesionales. En cuartos de final y semifinales la localía se decidirá según el diagrama ya establecido. Desde esta instancia todos los cruces se juegan a partido único y por eliminación directa.

El mismo miércoles 28, antes del partido entre carboneros y ciudadanos, los octavos arrancan a las 16.00 en el estadio Campeones Olímpicos, donde Nacional de Florida recibirá a Juventud de Las Piedras. Más tarde, desde las 20.30, Porongos será local ante Deportivo Maldonado en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad. El equipo trinitario se ganó el lugar al eliminar a Deportivo Italiano por penales luego de empatar 1-1.

El jueves 29 se disputará un solo partido, y ese será entre Wanderers de Durazno y Danubio en el estadio Silvestre Octavio Landoni. De ahí se pasará a la semana que viene, cuando el miércoles 4 de noviembre Lito enfrente a Montevideo Wanderers. Todavía no se sabe el estadio, porque el club montevideano debe elegir una cancha habilitada para el fútbol profesional. También ese día, desde las 18.00, San Carlos enfrentará a Boston River en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

El gran atractivo será desde las 21.00, cuando Ferro Carril de Salto juegue contra Nacional en el estadio Artigas de Paysandú. La elección de la cancha sanducera responde a que el Dickinson no está habilitado para partidos con equipos profesionales.

Por último, el jueves 5 de noviembre, también en el estadio Artigas de Paysandú, otro equipo salteño, Gladiador, tendrá la visita de Liverpool, que viene de eliminar a Cerro Largo. A las 21.00 cierra la ronda Libertad de San Carlos ante Peñarol o Torque, en el Domingo Burgueño Miguel.

Los cruces de cuartos de final

El diagrama ya marca cómo seguirá el torneo. Los dos clubes de San Carlos podrían enfrentarse entre sí en el primer cruce de cuartos: el ganador de San Carlos-Boston River jugará contra el de Libertad-Peñarol/Torque.

En otra llave se medirán el vencedor de Porongos-Deportivo Maldonado y el de Ferro Carril-Nacional. Si Peñarol y Nacional siguen avanzando, no podrían cruzarse en cuartos, pero sí en semifinales.

La tercera llave reunirá al ganador de Wanderers de Durazno-Danubio con el de Lito-Montevideo Wanderers, mientras que la cuarta enfrentará al que pase entre Gladiador y Liverpool contra el que gane entre Nacional de Florida y Juventud de Las Piedras.