El sueño de Yamila Badell y Juliana Castro: construir un miniestadio para el fútbol femenino

La jugadora de Montevideo City Torque y la exfutbolista dirigen Academia BC, una escuelita de fútbol para niñas de entre 5 y 14 años, y contaron a la diaria el plan.

Era miércoles, pasadas las 17.30, en Zona Fútbol, un complejo de alquiler de canchas de fútbol 5 en La Blanqueada. El clima era de diversión, porque desde horas antes se estaba festejando el cumpleaños de una niña con un partidito de por medio, con el detalle de que eran solo niñas jugando. Llegadas las 18.00, comenzaron a acercarse otras niñas, las que venían a su entrenamiento habitual en la Academia BC, una escuelita exclusiva para fútbol femenino.

Las niñas, de diferentes edades, llegan con sonrisas acompañadas de sus familiares. Al pasar la puerta del complejo y visualizar a Yamila Badell y Juliana Castro, rápidamente corren hacia ellas para saludarlas y abrazarlas; una de las niñas trajo un ramito de flores para Juliana y ella lanzó entre risas a Yamila: “Soy la preferida”.

La academia es comandada por Yamila, su creadora, referente del fútbol femenino uruguayo por su trayectoria; actualmente milita en Montevideo City Torque, luego de una extensa carrera en España por diferentes equipos, como Málaga y Racing Féminas. Este año, Juliana –retirada como jugadora desde 2022– se sumó para ser también la gestora del proyecto, a lo que redefinieron el nombre de la escuelita con las iniciales de sus apellidos.

Apostar al desarrollo y la formación

La escuelita nació hace casi cinco años, a finales de 2021, cuando Yamila trajo la idea del formato clínica al estilo de España, que se realizan en las vacaciones de verano europeo; “veía que en Uruguay no se salía de lo que es el baby fútbol, o sea, una pelota a rodar y las niñas o los niños a correr”, dijo a la diaria Yamila, y complementó que observaba escasez de formación para las niñas, “de poder brindar todo lo relacionado con el desarrollo motriz, un montón de carencias que hay, que vos veías a jugadoras quizás grandes, descoordinadas o con falta de técnica de carrera, lo que quizás no tuvieron la oportunidad de formarse en algún lugar”.

La escuelita comenzó con bloques de sesiones de entrenamiento, cuando visualizaron que la concurrencia era mayor tomaron la decisión de que la clínica pasara a ser un proyecto anual con el objetivo de brindarles a las niñas las herramientas necesarias para el desarrollo de la disciplina, y a apostar “al crecimiento del fútbol femenino, sabiendo que tenía que transitar por lugares difíciles, en los cuales quizás mi foco principal no era ver algo monetario, sino ver el crecimiento de las niñas y ver cómo se iban formando, o ver hoy en día jugadoras que están jugando en sub 14 en la AUF y que pasaron por la academia para poder mejorar”, alegó Yamila.

“No voy a decir que fue fácil el camino porque al principio quizás oscilaba entre tres niñas, después teníamos diez y luego dejaban de venir, y hablar de los números que manejamos hoy en día es una locura re linda”, explicó Yamila. En la academia hay “un pasaje de más de 200 niñas, a lo largo de estos años entre idas y venidas”, acotó.

Yamila tenía claro el proceso de afianzar la escuelita: “Sabía que lo primero era conseguir un staff consolidado, se osciló con idas y venidas de profes, fue muy compleja esa parte”, manifestó Yamila. Fue así hasta que se integró Josefina Villanueva, actual arquera de Nacional, luego de que se apartara la socia con que Yamila había empezado el proyecto; “en su momento, Josefina fue como el salvavidas para la academia, fue como salir a flote con ella. Y a partir de ahí fueron desencadenando otras profes que están en la actualidad”, agregó.

El siguiente paso fue trabajar en sostener en el tiempo un número de niñas, “era como trabajar con base en objetivos”, refirió Yamila. “En un tercer escalón recién iba a estar el poder brindarles las herramientas de la psicología y la nutrición”, dijo, y destacó que el año pasado empezaron con talleres en estas áreas y apuntan a una academia integral más allá de lo técnico.

Además, estimulan a las niñas a “que entiendan que el aprendizaje y el disfrute ocurren juntos”, comentó Yamila. También “se planifica con base en valores a trabajar mensualmente; nos focalizamos en la niña, en que aparte de que juega al fútbol, dejarle una enseñanza desde los valores que consideramos importante para que la persona salga desde una cancha y se pueda sociabilizar, que pueda convivir con otras compañeras, el respeto hacia la entrenadora, hacia el juez, hacia las compañeras rivales; eso es un pilar fundamental del trabajo que enseñamos desde la academia”, complementó Juliana.

El miniestadio para las niñas

Yamila y Juliana tienen en común muchas cosas, como el haber jugado en Nacional y vestido la camiseta de la selección uruguaya femenina, pero nunca coincidieron en jugar juntas. A principios de año un evento deportivo las conectó; Yamila le contó todo a Juliana sobre la academia y sus anhelos, a lo que la máxima goleadora histórica de Primera División no dudó en ponerse a disposición para contribuir.

Juliana Castro en la Academia BC. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Finalmente, Juliana se unió al proyecto desde la coordinación y planificación. Y sobre todo fortaleció una idea basada en las inquietudes de Yamila: el deseo de poder brindar a las niñas un espacio necesario, con las dimensiones requeridas. Es entonces que nace con fuerza la idea de un miniestadio de fútbol femenino; “abrimos el mapa con Yami, el sueño anhelado de decir ‘¿por qué no tengo un espacio propio?’ y nos empoderamos para realizar este proyecto”, mencionó Juliana.

Desde febrero lo tienen plasmado en papel y está en tratativas dentro de la Intendencia de Montevideo. El plan es un espacio de cancha de fútbol 7, con vestuarios, tribunas y un salón multiuso con cantina, gimnasio y sanidad; así como en una etapa siguiente sumar un espacio más para canchas chicas de fútbol, de vóleibol de arena y fútbol tenis; los vestuarios tendrán una particularidad: las niñas verán imágenes de jugadoras referentes nacionales e internacionales. “Que llegues y que sea un lugar seguro, que dé esa contención que en muchos lugares no hay, que hoy en día son lamentables”, añadió Juliana.

A su vez, Yamila apuntó que el proyecto tiene otro componente importante: “No solamente cerramos la academia, que obviamente es la prioridad dentro del espacio, pero sabemos que hay una comunidad, hay vecinos a su alrededor y no nos cerramos a que sean partícipes”. Además, piensan, por ejemplo, en actividades dirigidas a adultos mayores y dar más usos al salón multiuso.

También quieren apostar a recibir a personas que viven en el interior del país: “Niñas del interior y que no tienen posibilidades de estar en un espacio, para que sepan que en Montevideo está el miniestadio de fútbol femenino, que lo lleva a cabo Academia BC y que pueden ser parte, venir o hacer un intercambio”, declaró Yamila. Juliana añadió que para “muchas es el sueño, muchas no conocen la playa, y poder tener el nexo con diferentes instituciones u organizaciones del interior, abrir las puertas y ser un punto de encuentro va a ser algo que nos va a anhelar mucho”.

Tener esa posibilidad

Las dos poseen una extensa carrera futbolística, con pasajes por diferentes equipos y experiencia en el exterior. Esto significa una rica transmisión para ellas que hoy son cabeza del proyecto de la academia. “Todo aquello que he podido experimentar a lo largo de mi carrera, el poder transmitírselo a la niña es lo más importante que me deja, incluso más, para ellas me parece fundamental porque están en un período de crecimiento, de aprendizaje, que es ahora, o sea, es el momento de poder darles todo”, contó Yamila.

A Juliana le sucede lo mismo. Expresa que intenta “incidir en todo lo que pueda desde lo técnico a anécdotas que fui viviendo en toda mi carrera; que la niña también pueda tener esa posibilidad que yo no tuve, que en edades tempranas alguien venga y te cuente lo que vivió y cómo lo vivió”. Agregó que procuran “que las familias también nos vuelquen todo lo que ven desde afuera como para nosotras ir mejorando el funcionamiento de la academia para que en diez años seamos una academia de referencia en Uruguay”.

Otro aspecto que pretenden instalar es acercarles a las niñas el contacto con futbolistas actuales, que están en el exterior, y cuando terminan los campeonatos y coinciden con la academia, generar una actividad en conjunto; “nosotras tratamos de que el fútbol femenino sea todo uno y que ellas puedan tener lo más cercano posible a la jugadora, que la jugadora también les transmita cosas, y viceversa”, explicó Yamila.

Más allá de sus vivencias como profesionales, actualmente la academia no se enfoca totalmente en la competición, aunque las entrenadoras encaminan a ciertos perfiles en los que ven el deseo y el potencial para seguir en torneos de fútbol infantil. “Organizamos amistosos para que tengan una motivación; aunque somos conscientes de que varias se proyectan a tener su carrera, no es nuestro foco hoy en día”, aclaró Juliana. No obstante, Yamila afirmó: “Apoyamos y asesoramos también a aquellas niñas que nos plantean el deseo de, quizás, comenzar en AUFI. Hoy en día, tenemos ahora jugadoras que están en Nacional y tienen esa diferencia entre academia y AUFI, tienen esa dualidad”.

T>En la cancha La Academia BC está abierta todo el año para niñas de entre 5 y 14 años. Entrenan los lunes en el predio del Comando General del Ejército, y los miércoles y viernes en Zona Fútbol. Al primer entrenamiento se accede de forma gratuita a modo de prueba. Para contactarse se puede escribir a la cuenta de Instagram @academiabcoficial.