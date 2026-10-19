Nicolás González, de Plaza Colonia, contra River Plate por la fecha 23 de la fase regular, el 18 de octubre, en el Parque Juan Prandi.

Perdió la categoría Uruguay Montevideo y Cerrito quedó en zona roja, aunque todavía está en curso el proyecto de suspender los descensos; Fénix perdió su entrenador.

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Quedan tres fechas para que termine la fase regular, en este campeonato suben los dos primeros de la tabla anual. Del tercero al sexto van a los playoffs por el tercer boleto a Primera División. Si Fénix no obtiene un premio mayor, ingresará a los playoffs desplazando al sexto por haber ganado el Torneo Competencia, que se jugó a principio de año.

El descenso se decidirá en los escritorios, ya que hay una moción aprobada por el Consejo de Liga para eliminarlo. El tema seguirá los procesos correspondientes en la Asociación Uruguaya de Fútbol y debe resolverse antes de la finalización de la fase regular.

Si se mantiene todo como está, los últimos dos de la tabla de promedios bajan a la vieja C. Uruguay Montevideo perdió la categoría antes de jugar por los resultados de sus rivales directos. Miramar Misiones le ganó una final a Cerrito y dejó al auriverde en la zona roja.

Plaza cerca de volver

Plaza Colonia le ganó 2-1 a River Plate con doblete de Nicolás González, que cumplió con la ley del ex. Sobre el final descontó Rodrigo Rodríguez, pero no alcanzó para el darsenero, que quedó prácticamente sin chances de llegar a playoffs, aunque la matemática le deja una mínima chance.

Los colonienses sacaron seis puntos a falta de nueve. De todas formas, Oriental de La Paz apeló el fallo que le dio la victoria a los patablancas ya que los paceños, que ganaron en la cancha, alinearon a seis extranjeros cuando el reglamento permite que sean cinco.

El que venía segundo, Atenas de San Carlos, perdió 3-0 con Rentistas en el Complejo y ahora están iguales en el segundo lugar. Michel Silveira, Carlos Sánchez y Juan Pablo Plada anotaron para los bichos colorados.

Colón también está segundo, goleó 3-0 a Huracán el viernes, en el inicio de la fecha. Ramiro Quintana anotó dos goles, ambos de penal, Bruno Airaldi puso el restante.

Oriental de La Paz perdió una chance increíble de sumarse al lote de segundos. Luego del fallo, el equipo de Canelones bajó considerablemente su rendimiento. Igualó 1-1 con Uruguay Montevideo que jugó descendido por los resultados anteriores en la fecha. Lucas Ortíz puso en ventaja a los de Pueblo Victoria, pero igualó Gabriel Chocobar.

Crecen los de abajo

La Luz sumó en los últimos cuatro partidos y está cerca de playoffs mientras busca su objetivo principal: mantener la categoría. Joaquín Gottesman, que está teniendo un año bárbaro, anotó de penal para ganarle 1-0 a Tacuarembó en el Goyenola.

En una finalísima, Miramar Misiones venció 1-0 a Cerrito con tanto de Alexander González. El cebrita ganó el juego clave y dejó al auriverde en zona de descenso. Además, el perdedor perdió gran parte de sus chances de llegar a playoffs.

Paysandú también dio un paso enorme para quedarse en la categoría, le ganó 1-0 a Fénix con tanto de Franco López, de penal. El albivioleta, que tiene lugar asegurado en playoffs, se quedó sin entrenador por la renuncia de Carlos Canobbio.

Posiciones

Plaza Colonia tiene 48 puntos, Rentistas, Colón y Atenas 45, Oriental de La Paz 43, Fénix y Cerrito 41, La Luz 38, River Plate y Huracán 37, Paysandú 35, Miramar Misiones 34, Uruguay Montevideo y Tacuarembó 27.