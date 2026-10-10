La lucha por el descenso al rojo vivo: Cerro ganó e igualó a Wanderers, que cayó en el Viera

El villero le ganó un partido increíble a Defensor Sporting en el Franzini, mientras que Boston River se impuso de visita ante el bohemio.

En la continuidad de la fecha 10 del Clausura, este sábado hubo dos partidos cruciales en la lucha de la zona baja, en la que Progreso y Danubio están hundidos y prácticamente sentenciados, y Montevideo Wanderers y Cerro disputan una inquietante carrera mano a mano (por ahora) por quedar en el límite de arriba de los tres pintados de rojo que jugarán en la B la próxima temporada.

A primera hora, en el Parque Rodó, Cerro se impuso por 3-2 ante Defensor Sporting. Más tarde, en el Prado, Boston River le ganó 3-1 a domicilio a Wanderers. Con estos resultados, el villero igualó al bohemio en la tabla del descenso, pero sigue abajo por promedio y diferencia de goles. Albion, Cerro Largo y Central Español son los que marchan un poco más arriba, rondando al borde del precipicio, pero todavía —y mientras sigan sumando— sin asomar la cabeza.

Cerro pisa fuerte por la permanencia

El villero sigue dando dura batalla y en el Franzini dio el golpe este sábado con una victoria increíble, con todos los condimentos para apuntarla como heroica: de atrás, con uno menos y en la hora.

Defensor Sporting, que atraviesa una temporada poco menos que desastrosa (calificativo que evita apenas quizá por un par de resultados, como el triunfo del clásico ante Danubio o el partido que le ganó a Deportivo Maldonado), volvió a pincharse sobre el final y a dejar escapar un partido que ganaba 2-0 jugando con uno más, ya que el cerrense Damián Suárez se fue expulsado por doble amarilla cuando todavía quedaba más de media hora de partido. La derrota marcó el final del ciclo de Mauricio Larriera en el violeta.

Todo parecía resuelto para Defensor, que en el primer tiempo, cuando el partido estaba parejo y los dos buscaban el arco rival, se adelantó en el marcador con tanto de Xavier Biscayzacú, tras un gran centro-asistencia de Nicolas Wunsch. Luego, en una de las primeras del complemento, estiró la ventaja con gol de Brian Montenegro, al tomar un rebote después de un tiro del juvenil Nicolás Scotti, que se desvió y no pudo contener Yonatan Irrazábal.

La clave para la remontada del villero estaba en el banco, porque Alejandro Capuccio metió mano en el equipo y mandó a la cancha a Ezequiel Forclaz, Bruno Morales y Agustín Miranda, todos ellos protagonistas del dramático viraje del partido: Forclaz empezó a desbordar por izquierda, de donde vino el centro para el descuento que puso en partido a Cerro, con cabezazo de Miranda a los 77.

El violeta defendía muy mal el juego aéreo, y de cabeza llegó el empate de Alejo Macelli a los 86. Un nuevo centro al área, ya con tiempo cumplido, derivó en el polémico penal —el árbitro Hernán Heras no había percibido la mano de José Neris, un roce sin intención ni demasiadas consecuencias en la jugada, pero que el VAR decidió que era revisable y el árbitro cobró después de ver el monitor— que Bruno Morales pateó notable para el triunfazo de Cerro.

El sastre repunta

Jorge Cazulo, que reemplazó a Ignacio Ithurralde y debutó como técnico de Boston River en la fecha pasada con un empate sin goles, consiguió este sábado su primera victoria al mando del sastre, resolviendo un durísimo partido en el Viera.

El juego fue muy parejo y entretenido, y ambos equipos alternaron momentos y situaciones. Boston River se puso en temprana ventaja, antes de los 10, con gol del zaguero Martín González, tras un descuido defensivo que lo dejó solo en el área rival tras un tiro de esquina.

Wanderers respondió y obtuvo su devolución de cortesía por parte del sastre, que también descuidó increíblemente a Facundo Labandeira, tras un centro desde la izquierda, para que el atacante bohemio controlara y definiera con tranquilidad, antes del entretiempo.

En el segundo tiempo y con el juego empatado, un Wanderers más obligado y necesitado de los tres puntos empezó a inclinar la cancha hacia el arco de Bruno Antunez, pero no pudo vulnerar al rival y pagó caro los desajustes en el fondo.

Cazulo percibió que quedaban espacios en la zona baja del bohemio y sacó a un central —jugó con línea de tres zagueros— para poner a Nicolás Siri, que lideró la contra que puso la ventaja del sastre. Siri la robó en el medio, la abrió para Facundo Muñoa y la fue a buscar al área chica, y aunque no pudo conectar la devolución, el centro siguió y se la llevó puesta Nicolás Cabral para mandarla adentro de su propio arco.

Ya con tiempo cumplido, y con Wanderers jugado en busca del empate, el propio Siri hizo un golazo de cabeza para poner las cifras definitivas que complican al bohemio de Mathías Corujo.