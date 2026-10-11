Liga Sudamericana: Nacional le ganó a Corinthians 97-90 y quedó a un paso de la clasificación

El tricolor ratificó su buen arranque en el torneo con una segunda victoria que lo deja muy cerca de los cuartos de final.

Luego del prometedor debut con un triunfazo ante Regatas, Nacional volvió a imponerse este sábado en su segundo juego por la Liga Sudamericana de Basquetbol, esta vez con marcador de 97-90 ante los brasileños de Corinthians, en la ciudad de Loja, en Ecuador.

En busca de la segunda

Con sus dos victorias, el tricolor quedó a las puertas de asegurar su pasaje a cuartos de final del torneo, aunque para eso deberá esperar, primero, un triunfo del otro equipo del grupo, el local Jorge Guzmán, que cierra la jornada del sábado enfrentando a Regatas. En caso de que no se produzca el triunfo ecuatoriano, Nacional deberá esperar a la última jornada, en la que enfrenta precisamente a los locales, que en los papeles son el rival más accesible.

El equipo que dirige Álvaro Ponce volvió a tener como figura destacada al dominicano Luismal Ferreira, que lideró el goleo tricolor con 22 puntos y selló un doble-doble con 10 rebotes para mantener una ventaja que Nacional sacó en el primer cuarto, extendió en el segundo y, tras caer en el tanteo del tercero y sufrir el embate de la reacción brasileña, recuperó en el último cuarto.

El venezolano Yohanner Sifontes, quien también repitió un buen desempeño y fue clave para sostener la ventaja, lideró al equipo en el rubro de asistencias y robos. Otro extranjero, el estadounidense Nicholas King, sumó su aporte con 14 puntos.

Nacional jugará este domingo ante Jorge Guzmán —en el partido de fondo, a las 22.10— con la intención de extender el imponente arranque en el que registró categóricas victorias ante durísimos rivales. El conjunto tricolor mantiene viva la ilusión de volver a pelear por un campeonato que obtuvo hace dos ediciones (2024) y quebrar la histórica hegemonía argentina y brasileña.