Liga Sudamericana: Nacional le ganó a Corinthians 97-90 y quedó a un paso de la clasificación

Luego del prometedor debut con un triunfazo ante Regatas, Nacional volvió a imponerse este sábado en su segundo juego por la Liga Sudamericana de Basquetbol, esta vez con marcador de 97-90 ante los brasileños de Corinthians, en la ciudad de Loja, en Ecuador.
En busca de la segunda
Con sus dos victorias, el tricolor quedó a las puertas de asegurar su pasaje a cuartos de final del torneo, aunque para eso deberá esperar, primero, un triunfo del otro equipo del grupo, el local Jorge Guzmán, que cierra la jornada del sábado enfrentando a Regatas. En caso de que no se produzca el triunfo ecuatoriano, Nacional deberá esperar a la última jornada, en la que enfrenta precisamente a los locales, que en los papeles son el rival más accesible.
El equipo que dirige Álvaro Ponce volvió a tener como figura destacada al dominicano Luismal Ferreira, que lideró el goleo tricolor con 22 puntos y selló un doble-doble con 10 rebotes para mantener una ventaja que Nacional sacó en el primer cuarto, extendió en el segundo y, tras caer en el tanteo del tercero y sufrir el embate de la reacción brasileña, recuperó en el último cuarto.
El venezolano Yohanner Sifontes, quien también repitió un buen desempeño y fue clave para sostener la ventaja, lideró al equipo en el rubro de asistencias y robos. Otro extranjero, el estadounidense Nicholas King, sumó su aporte con 14 puntos.
Nacional jugará este domingo ante Jorge Guzmán —en el partido de fondo, a las 22.10— con la intención de extender el imponente arranque en el que registró categóricas victorias ante durísimos rivales. El conjunto tricolor mantiene viva la ilusión de volver a pelear por un campeonato que obtuvo hace dos ediciones (2024) y quebrar la histórica hegemonía argentina y brasileña.