El partido de ida por la semifinal de la Copa Sudamericana se jugará en el Arena MRV de Belo Horizonte el miércoles a las 19.00.

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La semana de copas tiene a Montevideo City Torque como representante uruguayo. El ciudadano jugará de visitante ante Atlético Mineiro por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El partido será en el Arena MRV de Belo Horizonte, que tiene capacidad para 45.000 espectadores. El equipo arbitral será colombiano, con Carlos Betancur como principal, Alexander Guzmán y Jhon Gallego en las líneas, José Ortiz de cuarto y David Rodríguez, Keiner Jiménez y Luis Picón en el VAR.

Viaje cargado de ilusión

El martes al mediodía, la delegación de Montevideo City Torque partió en un vuelo chárter rumbo a Minas Gerais. “Estamos muy felices de llegar a esta instancia y seguir compitiendo a nivel internacional. Vamos con la ilusión máxima, sabiendo que enfrentaremos a un gran rival, con grandes jugadores y mucho poderío económico. Nosotros también tenemos nuestras armas, por eso estamos en esta situación”, dijo Marcelo Méndez en el Aeropuerto Internacional de Carrasco antes de la salida.

Sobre las claves del partido, analizó: “Pasa por mantener el balón y defender bien. Aprender a sufrir, pero sabiendo que si nos vamos a defender todo el partido va a ser difícil lograr el resultado. Vamos a causarle daño al rival”.

El entrenador enumeró las fortalezas de Atlético Mineiro: “Es un equipo que presiona más de lo común, posiciona mucha gente en ataque. Tiene debilidades en las transiciones, que buscaremos aprovechar. Si no tenemos la pelota vamos a sufrir, porque ellos son buenos. En esos momentos necesitamos tranquilidad para entender los momentos del juego. Vamos a ganarlo”.

“Para el club, para muchos jugadores y para el cuerpo técnico es la primera vez en este lugar. Es muy importante para todos nosotros. Queremos disfrutarlo. Estamos bien. Todos firmábamos esta situación a principio de año”, sentenció Méndez.

Gary Kagelmacher, capitán del equipo, apuntó al objetivo de “volver con la serie abierta” para definir en Montevideo. El zaguero dijo que tiene “confianza en sus compañeros” y que quiere “disfrutar la experiencia”.

El futbolista venía de una lesión, pero confirmó que está en plenitud física, tras sumar algunos minutos ante Danubio y haber tenido un par de entrenamientos a la par del plantel.

“Supuestamente va a llover. La cancha es sintética, el balón va a ir rápido y ellos tienen jugadores veloces. Es un partido para estar muy atentos, porque cualquier detalle puede definirlo”, concluyó el capitán.

Franco Torgnascioli también habló antes del viaje y dijo: “Queremos pasar, obviamente estamos muy ilusionados. El dicho dice que en Brasil el golero tiene que andar bien. Es lógico y estoy preparado para el trabajo”.

“Queremos hacer un buen partido, venir a la revancha sumando. En la copa competimos bien. Los uruguayos no somos favoritos, la entrega tenemos que llevarla a la cancha”, cerró.

El momento y el equipo

Montevideo City Torque lidera el Clausura tras el triunfo 1-0 del viernes pasado ante Danubio. Además, está tercero en la anual y entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana. Pelea en todos los frentes.

Marcelo Méndez prepara el equipo con Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Pablo Siles, Franco Pizzichillo, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Luka Andrade y Salomón Rodríguez.

La única duda está en si se incluye a Brian Gutiérrez para conformar una línea de tres, con Agüero y Silvera como carrileros y se prescinde de Andrade. Es una decisión que el director técnico tomará en suelo brasileño.

¿Y el rival?

Atlético Mineiro dio vuelta un partido increíble ante Santos por el Brasileirão. Le anotaron la apertura a los 88 minutos, pero convirtió dos tantos en tiempo de descuento para ganar 2-1. El agónico gol fue del uruguayo Thiago Borbas.

El equipo de Belo Horizonte está séptimo en la liga de su país con 47 puntos, lejísimos de la cima y con la intención fija en permanecer en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana para 2027.

Ruan, uno de los zagueros importantes, está lesionado y será baja. El volante creativo Gustavo Scarpa y el delantero Mateo Casierra también son duda por lesión. Suele jugar 4-2-3-1, y el último fin de semana cuidó a muchos de sus titulares.

Alan Minda es una de las claves en ofensiva y Bernard aporta técnica y experiencia por la izquierda. Habrá que ver si Borbas se mantiene desde el arranque con la lesión de Casierra. En la zona de volantes, Alan Franco y Kevin Castaño son jugadores destacados. En la defensa está el histórico Renan Lodi por el lateral zurdo.

¿Dónde ver el partido?

El partido será televisado en la pantalla principal de ESPN y en Directv. También se podrá ver por la plataforma digital DGo y en Disney+.