La recta final de 2026 tendrá la definición de las dos copas del fútbol continental en América del Sur. Esta semana se disputarán los partidos de ida en las semifinales de la Libertadores y la Sudamericana.

Queda un equipo uruguayo: Montevideo City Torque. Además, hay dos entrenadores celestes, en el ciudadano está Marcelo Méndez y en Estudiantes de La Plata, Alexander Medina. Todos los equipos que quedan en competencia tienen jugadores uruguayos en sus planteles.

La gloria eterna

El miércoles habrá duelo brasileño entre Fluminense y Palmeiras a las 21.30 en Río de Janeiro. Los locales vienen de perder el clásico 1-0 frente a Flamengo por el Brasileirão, mientras que los verdes golearon 4-1 a Corinthians, en otro duelo con mucha rivalidad. El tricolor contará con Agustín Canobbio y la visita tendrá a Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez.

El jueves, a la misma hora, Estudiantes recibirá a Flamengo en La Plata. Lo dicho: los brasileños vienen entonados tras el triunfo en la liga de su país, en la que son líderes con un punto de ventaja sobre Palmeiras. Será baja Giorgian de Arrascaeta, mientras que Guillermo Varela y Nicolás de la Cruz estarán a la orden. El pincha viene de igualar 2-2 con Central Córdoba en un encuentro que afrontó con mayoría de suplentes. Tendrá a Fernando Muslera en el arco y, en la cancha, a Gabriel Neves y Tiago Palacios.

Los dos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos, con triunfo de Flamengo 1-0 en Brasil e igualdad 1-1 en Argentina.

Entre gigantes

El martes, la Bombonera vivirá otra noche de instancias decisivas, como tantas en la historia de Boca Juniors, que enfrentará a Vasco da Gama a las 21.30. El xeneize viene de igualar 2-2 con Instituto el viernes pasado, encuentro en el que convirtió un gol el uruguayo Miguel Merentiel, que volverá a estar a la orden junto con Leandro Lozano. Los brasileños, que llegan de empatar sin goles con Remo, tendrán a José Luis Pumita Rodríguez.

El miércoles a las 19.00, Montevideo City Torque jugará con Atlético Mineiro, que contará con Thiago Borbas, que anotó a los 97 minutos para ganarle 2-1 a Santos en un partido que el locatario dio vuelta con dos goles en tiempo agregado. El ciudadano llega de vencer 1-0 a Danubio y es líder del Clausura.